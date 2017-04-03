Облак готов заменить Де Хеа в "Юнайтед"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед", если грядущим летом "красные дьяволы" лишатся Давида Де Хеа.

В понедельник издание Sky Sports сообщило, что "Реал" уже сделал запрос насчет Де Хеа, которого Королевский клуб едва не приобрел летом 2015.



Риск лишиться своего первого номера заставляет "Юнайтед" внимательно следить за голкиперами, которые могут быть доступны грядущим летом. Одним из таковых является Облак.



Как стало известно Manchester Evening News, 24-летнему словенцу было бы интересно продолжить карьеру в клубе с "Олд Траффорд" — при условии, что Ян станет основным голкипером команды Жозе Моуриньо.



Однако для приобретения Облака "Юнайтед" придется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера для голкипера, значительно превысив те 33 млн. фунтов, которые в далеком 2001 году "Ювентус" заплатил за Джанлуиджи Буффона.



Отметим, что контракт Облака с "Атлетико" предусматривает отступные в 100 млн. евро (85 млн. фунтов). Сами "матрасники" приобрели Яна в 2014 году у "Бенфики" лишь за 12.6 млн. фунтов.



"Думаю, для каждого игрока было бы честью отправиться в Британию и играть за такого рода клуб. Многие топ-клубы Европы хотят обладать лучшим голкипером в мире. В Британии есть три клуба, проявляющих интерес к Облаку. Если Де Хеа вернется в Испанию, все будет возможно", — цитирует свой источник издание.



Добавим, что "Юнайтед" также проявляет самый серьезный интерес к двум одноклубникам Облака: защитнику Хосе Хименесу и нападающему Антуану Гризманну.