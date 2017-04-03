Невилл: "Игроки "Сити" не верят, что догонят "Челси"

Манчестер Сити Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что игроки "Манчестер Сити" потеряли веру в завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги и сосредоточены только на попадании в топ-4.

После субботнего поражения "Челси" от "Кристал Пэлас" команде Пепа Гвардиолы представилась отличная возможность сократить отставание от "синих" до семи очков, однако "горожане" довольствовались лишь ничьей в поединке с "Арсеналом" на "Эмирейтс" (2:2).

Невилл разглядел в этом результате неверие игроков "Сити", что лидеров Премьер-Лиги вообще можно догнать. В такой ситуации "горожан" логично вычеркнуть из претендентов на титул, считает Гари.

"Они даже не верят в то, что могут догнать "Челси" и послать соответствующее сообщение зрителям. Если бы "Челси" преследовал не "Тоттенхэм", а именно "Сити", Антонио Конте был бы обеспокоен чуть больше, чем сейчас".

"К сожалению, игроки "Сити" не верят в это сами. Они не верят, что могут сократить отрыв, обойти "Челси" и выиграть титул в этом сезоне. Только с таким настроением можно гнаться за лидером", - сообщил Невилл.



Метки Манчестер Сити, Невилл

Автор foxmcfc   

Дата 03.04.2017 21:00

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  1. dimon70 03.04.2017 21:24 # dimon70
    а если догонят?пенсы еще пару матчей очки потеряют,и нервяк начнется у них

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  2. chr1s8rown 03.04.2017 21:16 # chr1s8rown
    посоветуйте норм футбол менеджер .

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  3. thegodfather 03.04.2017 21:02 # thegodfather
    чет он распизделся. Выдает в себе типичного скума

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