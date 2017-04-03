Невилл: "Игроки "Сити" не верят, что догонят "Челси"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что игроки "Манчестер Сити" потеряли веру в завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги и сосредоточены только на попадании в топ-4.

После субботнего поражения "Челси" от "Кристал Пэлас" команде Пепа Гвардиолы представилась отличная возможность сократить отставание от "синих" до семи очков, однако "горожане" довольствовались лишь ничьей в поединке с "Арсеналом" на "Эмирейтс" (2:2).



Невилл разглядел в этом результате неверие игроков "Сити", что лидеров Премьер-Лиги вообще можно догнать. В такой ситуации "горожан" логично вычеркнуть из претендентов на титул, считает Гари.



"Они даже не верят в то, что могут догнать "Челси" и послать соответствующее сообщение зрителям. Если бы "Челси" преследовал не "Тоттенхэм", а именно "Сити", Антонио Конте был бы обеспокоен чуть больше, чем сейчас".



"К сожалению, игроки "Сити" не верят в это сами. Они не верят, что могут сократить отрыв, обойти "Челси" и выиграть титул в этом сезоне. Только с таким настроением можно гнаться за лидером", - сообщил Невилл.