Том Дэвис заключил новый контракт с "Эвертоном"
Юный полузащитник "Эвертона" Том Дэвис заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на пять лет.
Дэвис, воспитанник собственной академии, дебютировал за "ирисок" в заключительном матче прошлого сезона, а уже в этом сезоне стал полноценным членом первой команды.
В этой кампании 18-летний англичанин провел 17 матчей за "Эвертон" с учетом всех соревнований, включая 10 появлений в старте в рамках Премьер-Лиги. А в январе против "Манчестер Сити" Том забил свой первый гол в профессиональной карьере.
Прогресс Дэвиса не остался незамеченным на "Гудисон Парк", и сегодня "Эвертон" связал будущее Тома до июня 2022.
"Он является, возможно, самым прогрессирующим молодым игроком последних месяцев. Оказавшись в первой команде, он сразу же принялся демонстрировать игру высокого уровня, и он не сбавляет обороты", — сообщил главный тренер "ирисок" Рональд Куман.
03.04.2017 20:25
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Ему 18 и у него есть собственная академия. А чего добился ты?
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я уже предвижу его в капитанской повязке одного красного клуба, начинается на М, заканчивается на Д.
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Не скажешь что 18, зрелую игру показывает.
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Первонах
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