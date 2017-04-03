Том Дэвис заключил новый контракт с "Эвертоном"

Том Дэвис Юный полузащитник "Эвертона" Том Дэвис заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на пять лет.

Дэвис, воспитанник собственной академии, дебютировал за "ирисок" в заключительном матче прошлого сезона, а уже в этом сезоне стал полноценным членом первой команды.

В этой кампании 18-летний англичанин провел 17 матчей за "Эвертон" с учетом всех соревнований, включая 10 появлений в старте в рамках Премьер-Лиги. А в январе против "Манчестер Сити" Том забил свой первый гол в профессиональной карьере.

Прогресс Дэвиса не остался незамеченным на "Гудисон Парк", и сегодня "Эвертон" связал будущее Тома до июня 2022.

"Он является, возможно, самым прогрессирующим молодым игроком последних месяцев. Оказавшись в первой команде, он сразу же принялся демонстрировать игру высокого уровня, и он не сбавляет обороты", — сообщил главный тренер "ирисок" Рональд Куман.


Метки Дэвис, контракты, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2017 20:25

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  1. fred-the-red 03.04.2017 21:38 # fred-the-red
    Ему 18 и у него есть собственная академия. А чего добился ты?

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  2. pistolero-lfc 03.04.2017 20:47 # pistolero-lfc
    я уже предвижу его в капитанской повязке одного красного клуба, начинается на М, заканчивается на Д.

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  3. boavista 03.04.2017 20:42 # boavista
    Не скажешь что 18, зрелую игру показывает.

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  4. rollik707 03.04.2017 20:26 # rollik707
    Первонах

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