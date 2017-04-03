Том Дэвис заключил новый контракт с "Эвертоном"

Юный полузащитник "Эвертона" Том Дэвис заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на пять лет.

Дэвис, воспитанник собственной академии, дебютировал за "ирисок" в заключительном матче прошлого сезона, а уже в этом сезоне стал полноценным членом первой команды.



В этой кампании 18-летний англичанин провел 17 матчей за "Эвертон" с учетом всех соревнований, включая 10 появлений в старте в рамках Премьер-Лиги. А в январе против "Манчестер Сити" Том забил свой первый гол в профессиональной карьере.



Прогресс Дэвиса не остался незамеченным на "Гудисон Парк", и сегодня "Эвертон" связал будущее Тома до июня 2022.



"Он является, возможно, самым прогрессирующим молодым игроком последних месяцев. Оказавшись в первой команде, он сразу же принялся демонстрировать игру высокого уровня, и он не сбавляет обороты", — сообщил главный тренер "ирисок" Рональд Куман.