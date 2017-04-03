Клиши считает Венгера "правильным человеком" для "Арсенала"
Защитник "Манчестер Сити" Гаэль Клиши призвал фанатов "Арсенала" хорошо подумать, прежде чем требовать ухода Арсена Венгера с поста главного тренера.
Свежие опросы демонстрируют, что доля болельщиков, желающих ухода Венгера, не просто перевалила за половину, а стала подавляющей. Однако Клиши, выступавший за "канониров" на протяжении восьми лет и выигрывавший с лондонской командой Премьер-Лигу в 2004 и Кубок Англии в 2005, предупреждает фанатов, что они, возможно, совершают ошибку.
"Когда ты к чему-нибудь привык, то всегда хочется чего-то нового. Но в большинстве случаев ты не получаешь лучше, чем имеешь, поэтому нужно быть осторожным в своих желаниях".
"Это сложно, потому что тренер не заслуживает подобного к себе отношения. Я могу это понять, потому что в футболе каждый волен иметь собственное мнение, и этому невозможно помешать. Вдобавок невозможность думать только о прошлом — нужно думать и о настоящем".
"Но я не думаю, что многие тренеры добились того же, что и Венгер, за 10 последних лет — вы знаете это лучше меня. Я действительно надеюсь, что все наладится".
"В лучших ли руках "Арсенал" с Венгером? Да, я думаю, он правильный человек. Он остается правильным человеком так много лет".
"Я слышу, что говорят люди. Если клуб потратит больше денег и пригласит желаемых игроков, тогда Венгер, возможно, будет казаться идеальным человеком. Если убрать его и поставить кого-то другого в эту структуру, будет ли лучше? Не уверен насчет этого".
"Не мне говорить, в правильных руках клуб или нет, но я верю, что в прошлом Венгер добивался удивительных вещей", — цитирует Клиши Evening Standard.
03.04.2017 20:00
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Как и Хьюз, Боаш, Мойес, Роджерс для своих клубов соответственно.
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Клиши то конечно
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