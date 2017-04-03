FA потребовала объяснений от Мойеса за оскорбление репортера

FA потребовала объяснений от главного тренера "Сандерленда" Дэвида Мойеса за оскорбительный комментарий в адрес женщины-репортера.

18 марта подопечные Мойеса в очередной раз потеряли очки в Премьер-Лиге, не справившись дома с "Бернли" (0:0). После игры репортер BBC Вики Спаркс спросила шотландского тренера, испытывал ли он дополнительное давление от присутствия на трибунах владельца клуба Эллиса Шорта.



Ответив отрицательно на вопрос, перед уходом в раздевалку Мойес сделал персональное замечание Спаркс по поводу ее манеры брать интервью.



"Под конец это стало слишком неприлично, поэтому просто следи за собой. Ты все равно можешь получить пощечину, хоть ты и женщина. Осторожнее в следующий раз", — заявил Мойес.



Сегодня, когда эта история всплыла, Дэвид был вынужден принести свои "глубочайшие сожаления". Однако одними извинениями история не окончилась — теперь Ассоциация потребовала объяснений от экс-рулевого "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед", передает BBC.