Почеттино не ожидает, что "Челси" упустит титул
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино по-прежнему считает "Челси" абсолютным фаворитом на завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги, несмотря на пошатнувшееся лидерство, но обещает, что его собственная команда не сдастся.
Неожиданно проиграв в субботу "Кристал Пэлас" (1:2), "синие" позволили преследующему их "Тоттенхэму" сократить отставание до семи очков. В связи с этим заговорили, что интрига в борьбе за титул вновь ожила, однако Почеттино не ожидает, что лидер дрогнет.
"Мы сократили дистанцию на три очка, но дистанция по-прежнему велика, семь очков — это огромная разница. Два с половиной года назад "Челси" уже выигрывал титул, и 80 процентов их игроков умеют справляться с давлением. Они могут побеждать или проигрывать, но это не подвергнет их давлению или стрессу", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
В то же время аргентинский тренер обещает, что его команда не собирается расслабляться раньше времени и постарается сохранить позитивный настрой.
"Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении. Это правда, что в Премьер-Лиге тяжело играть, каждая победа дается тяжело. Конкуренция здесь так высока".
"Но если ли у нас шансы? Да, конечно, шансы есть, и мы должны сохранять позитивный настрой и стараться верить в исполнение нашей мечты, играя в свой лучший футбол. Нет ничего невозможного", — добавил Почеттино.
03.04.2017 18:00
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