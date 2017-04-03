"Кристал Пэлас" готов выкупить трансфер Сако

Мамаду Сако "Кристал Пэлас" попытается выкупить трансфер Мамаду Сако из "Ливерпуля", но опасается, что блестящая игра защитника на "Селхерст Парк" увеличит его стоимость на трансферном рынке.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "орлам" удалось арендовать 25-летнего француза, конфликтовавшего на "Энфилде" с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. Ожидается, что по окончании сезона "красные" навсегда расстанутся с защитником.

Клуб с "Селхерст Парк" готов подсуетиться и выкупить трансфер Сако, тем более что Мамаду демонстрирует сверхнадежную игру в команде Сэма Эллардайса. "Орлы" опасаются лишь одного: блестящее выступление француза во второй части сезоне может увеличить его стоимость на трансферном рынке.

"Сохранение прописки в Премьер-Лиге остается нашим главным приоритетом. Когда мы обезопасим себя от вылета, мы посмотрим, что делать с Мамаду и его партнерами по команде".

"Насколько я могу судить, его будущее никак не связано с "Ливерпулем". Сейчас он просто наслаждается своей игрой и помогает команде. Он привнес уверенность и стабильность, благодаря чему мы пропустили всего один гол в четырех последних матчах", - сообщил Эллардайс The Independent.



Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако

Автор foxmcfc   

Дата 03.04.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 864

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  1. suarezov 03.04.2017 17:58 # suarezov
    Наше оружие по Ван Дейку шшс

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  2. chr1s8rown 03.04.2017 17:57 # chr1s8rown
    никогда не прощу если продадут льва . клоп разуй глаза

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  3. maxvel 03.04.2017 17:06 # maxvel
    Выпнули сако, тот тащит кп
    Выпнули бро, тот делает из селтика чемпиков
    Типичные середняки

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  4. pistolero-lfc 03.04.2017 17:03 # pistolero-lfc
    тёмный рыцарь!

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  5. xxx7xxx7xxx7 03.04.2017 17:01 # xxx7xxx7xxx7
    по слухам теперь ЛФК за него 30ку зарядит,надо было брать зимой за 20 во дают)

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