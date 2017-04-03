Венгер не ведет переговоры с ПСЖ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не ведет переговоры об уходе в ПСЖ по окончании сезона.

На фоне многочисленных разговоров о будущем Венгера во французской прессе прозвучало предположение, что Арсен уже вовсю ведет переговоры с ПСЖ и даже дал согласие на переезд в Париж грядущим летом.



После воскресного матча с "Манчестер Сити" Арсену пришлось лично опровергать эти слухи. По словам Венгера, он не вступал в диалог с представителями ПСЖ и вообще сосредоточен на работе с "Арсеналом".



"Я не контактировал с руководителями ПСЖ и официально опровергаю информацию, появившуюся в местной прессе", - сообщил Венгер в интервью SRF Sport.