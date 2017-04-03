Венгер не ведет переговоры с ПСЖ

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не ведет переговоры об уходе в ПСЖ по окончании сезона.

На фоне многочисленных разговоров о будущем Венгера во французской прессе прозвучало предположение, что Арсен уже вовсю ведет переговоры с ПСЖ и даже дал согласие на переезд в Париж грядущим летом.

После воскресного матча с "Манчестер Сити" Арсену пришлось лично опровергать эти слухи. По словам Венгера, он не вступал в диалог с представителями ПСЖ и вообще сосредоточен на работе с "Арсеналом".

"Я не контактировал с руководителями ПСЖ и официально опровергаю информацию, появившуюся в местной прессе", - сообщил Венгер в интервью SRF Sport.


Метки Арсенал, Венгер, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 03.04.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 473

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 03.04.2017 17:49 # mancunia-planet
    а зря

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 03.04.2017 16:55 # pistolero-lfc
    Венгер даже с Арсеналом не ведет переговоры! Как он решит, так и будет. Топовый конечно старик!

    (ответить)

  3. pauk 03.04.2017 16:03 # pauk
    А зачем представителям псж контактировать с лузером?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: