Венгер не ведет переговоры с ПСЖ
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не ведет переговоры об уходе в ПСЖ по окончании сезона.
На фоне многочисленных разговоров о будущем Венгера во французской прессе прозвучало предположение, что Арсен уже вовсю ведет переговоры с ПСЖ и даже дал согласие на переезд в Париж грядущим летом.
После воскресного матча с "Манчестер Сити" Арсену пришлось лично опровергать эти слухи. По словам Венгера, он не вступал в диалог с представителями ПСЖ и вообще сосредоточен на работе с "Арсеналом".
"Я не контактировал с руководителями ПСЖ и официально опровергаю информацию, появившуюся в местной прессе", - сообщил Венгер в интервью SRF Sport.
03.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
а зря
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Венгер даже с Арсеналом не ведет переговоры! Как он решит, так и будет. Топовый конечно старик!
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А зачем представителям псж контактировать с лузером?
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