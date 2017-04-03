Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

Очередной, 30-й по счету, тур Премьер-Лиги остался позади. Самое время подвести главные итоги уикенда, в котором вроде бы затухшая интрига в чемпионской гонке получила новый импульс.





Молодежи "Эвертона" нужно заматереть для дерби



Пусть после встречи Рональд Куман и говорил о "гордости", связанной с выступлением его команды, "Эвертон" проиграл мерсисайдское дерби безоговорочно. Качество выступлений "ирисок" в последние три месяца едва ли уступало игре их соседей, но в очном противостоянии команде Кумана не хватило опыта — потенциальные звезды синей части Ливерпуля пока не готовы блистать в играх с максимальным напряжением.



Ромелу Лукаку был изолирован от партнеров на протяжении почти всей встречи, но, как игрок зависимый, бельгиец просто не получил шанса повлиять на ход встречи. Другое дело, что не лучшим день выдался для молодежи "Эвертона", брошенной в бой в такой большой игре — Тома Дэвиса, Доминика Калверта-Левина и Мэттью Пеннингтона. Последний забил единственный гол гостей, но его полная волнения и неуверенности игра в обороне — одна из причин, по которой "Ливерпуль" так просто забил мяч в первой половине. У "ирисок" определенно есть будущее, но для серьезных задач им еще следует заматереть.



"Бернли" близок к опасной зоне



Ничто не предвещало команде Шона Дайча проблем, несмотря даже на кошмарную выездную статистику: "бордовые" до сих пор не выиграли ни одного матча вдали от "Терф Мур", заработав там же всего два очка. Команда Дайча превосходна на своем поле — именно благодаря этому о судьбе "Бернли" перестали всерьез переживать еще в середине зимы, а Дайч стал рассматриваться претендентом на награду "Менеджера Сезона".



Пока "Бернли" имеет запас в пять очков перед зоной вылета, но учитывая прогресс команд, идущих за их спиной, Дайчу необходимо немного встревожиться. В субботу его подопечные потерпели домашнее поражение от "Тоттенхэма" — не кошмарный результат, который в то же время увеличивает безвыигрышную серию "бордовых". Возможно, причина переживать при этом преувеличена — последнюю домашнюю игру чемпионата до "шпор" "Бернли" проводил еще в середине февраля, и тогда отобрал два очка у лидеров Премьер-Лиги. Пара игр с более простыми оппонентами на "Терф Мур", и Дайч может решить все вопросы — начать следует уже во вторник против "Стоука".



Эллардайс должен спасти "Кристал Пэлас"



Главный сюрприз тура преподнесли игроки "Кристал Пэлас", которым в выездном матче удалось взять верх над "Челси", уже заранее коронованным английским чемпионом. Пропустив на старте поединка, "орлы" ответили двумя точными ударами в течение трех минут, после чего героически держали оборону против команды Конте, которую сложно было упрекнуть в недостатке мотивации или изобретательности.



Этот результат означает, что "Челси" придется приложить усилия для завоевания чемпионства, и оно в итоге вряд ли окажется более простым, чем успех двухлетней давности — поражений нынешняя команда уже потерпела больше. Эллардайс при этом не только делает одолжение интриге в чемпионате, но и приближает к спасению "Пэлас". Очков лондонцам нужно набрать еще немало, но динамика в результатах после появление новичков (в первую очередь, Мамаду Сако) впечатляющая. Команда, которая еще недавно не могла выигрывать месяцами, одержала четыре подряд победы и пропустила всего один мяч — и только от самого "Челси".



Чемпионская интрига могла вернуться



Пока Маурисио Почеттино настаивал на том, что его команда не имеет права повторить прошлогодний провал на финише, она вдруг получала хорошую причину прислушаться к тренеру. Возможно, ей снова предоставляется шанс побороться за чемпионское звание — тем более, что "шпоры" выглядят единственным достаточно стабильным коллективом для того, чтобы пользоваться осечками "Челси".



Одна такая случилась в субботу, и в параллельной встрече "Тоттенхэм" завоевал три очка в одном из самых непростых мест Премьер-Лиги — на стадионе "Терф Мур". Отставание сократилось до семи баллов и "Челси" в ближайшие недели определенно имеет более сложный календарь, чем их соседям. Большой фаворитский статус команды Конте не под сомнением, но "Тоттенхэма" лучше остерегаться — даже в отсутствии Харри Кейна команда Почеттино демонстрирует постоянство, к тому же выходя на пик своей формы к концу сезона.



Вылетать "Лестеру" не придется



Моральная сторона вопроса остается открытой, но с чисто спортивной точки зрения решение попрощаться с Клаудио Раньери теперь кажется абсолютно оправданным. Страхи о вылете чемпионской команды быстро забылись — "лисы" одержали уже четыре подряд победы в чемпионате, поднялись на 13-ю строчку и сделали Крейга Шекспира первым британским менеджером, выигравшим четыре дебютных для себя матча в Премьер-Лиге.



Параллельно с этим "Лестер" готовится к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, и домашний стадион чемпионов вновь переполняет праздничная атмосфера. Домашняя победа над "Стоуком" была не из сложнейших, но еще раз напомнила о той разнице в игре "лис" до и после увольнения Раньери. Еще один гол пробудившегося Джейми Варди, а также потрясающий точный удар Уилфрида Ндиди, всего в течение нескольких недель с успехом занявшего нишу ключевого футболиста в центре поля. "Лестер" вновь выглядит чемпионом Англии и командой, обладающей редкой уверенностью в себе при любых обстоятельствах.



"Мидлсбро" не изменяет себе



Когда Стив Анью сменил Айтора Каранку на посту менеджера "Боро", экс-помощник баска тут же заметил, что при нем команда сделает ставку на более атакующий футбол. Трудно сказать, был ли попыткой подтвердить эти слова домашний матч с "Манчестер Юнайтед", но три пропущенных мяча, вероятно, намекнули Анью на то, что прежняя надежность в задней линии — все равно база, без которой спасение будет невыполнимой задачей.



В выездной игре с "Суонси" — командой, занимающей спасительную 17-ю строчку — мы увидели привычных "речников". Трудно было заметить существенную разницу в подходе нового менеджера и Айтора Каранки, учитывая, что своей главной целью "Боро" сделал коллективную нейтрализацию соперника. Моменты "лебедей" свелись к минимуму, и команда Поля Клемента не смогла взять три домашних очка, что уже можно считать для нее редкостью. Стратегически, лишение двух пунктов конкурента — хороший ход, но спасение "Боро" все равно должно проходить через поиск баланса. Побеждать команде Анью тоже придется.



"Арсенал" — аутсайдер в борьбе за место в четверке



Более глобальные вопросы сейчас звучат вокруг стадиона "Эмирейтс", но попадание команды в Лигу Чемпионов — козырь, который Арсен Венгер регулярно использовал по ходу многих бестрофейных лет во главе "канониров". Сейчас он как никогда близок к тому, чтобы остаться за пределами первой четверки, и игра с "Манчестер Сити" говорит в пользу этого мнения.



Несмотря даже на то, что хозяевам удалось уйти от поражения, "Арсенал" не добился главного — победы в игре над конкурентом, да еще и над тем редким конкурентом, который давал команде Венгера себя обыгрывать в последние годы. Хосеп Гвардиола точно решил быть прагматичнее по ходу встречи: его команда сбавила обороты после перерыва, не желая допускать недавних ошибок, и где-то по ходу второго тайма появилось ощущение того, что обе команды будут более или менее довольны ничей. "Сити" чемпионством не грезит, потому их мотивация ясна, а вот "Арсенал", идущий шестым, таким образом выдает и определенный недостаток уверенности в своих силах. Вероятность остаться без места в Лиге Чемпионов еще никогда не была такой высокой — тут свою роль играет и положение в таблице, и психологическое состояние коллектива.



Иван Громиков специально для FAPL.ru