Ловрен близок к новому контракту с "Ливерпулем"

Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен ожидает заключить новый долгосрочный контракт со своим клубом до окончания этого сезона.

Начало карьеры Ловрена на "Энфилде" после своего перехода из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов в 2014 году получилось непростым, но при Юргене Клоппе хорвату удалось закрепиться в качестве основного игрока.



Сейчас у 27-летнего Ловрена остается еще два полных года по действующему соглашению, однако переговоры о продлении сотрудничества не просто ведутся, а находятся в завершающей стадии.



"Мы продвигаемся, и я бы сказал, что в следующем месяце все станет ясно. Я уже много раз говорил насчет своего будущего, что по-настоящему счастлив здесь. Я освоился здесь после всего того, что было поначалу".



"Я просто хочу совершенствоваться каждый здесь здесь, демонстрировать свой класс и стараться изо всех сил ради клуба", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.