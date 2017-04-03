"Кристал Пэлас" хочет сделать Заху самым высокооплачиваемым игроком клуба

"Кристал Пэлас" готов предложить новый улучшенный контракт вингеру Уилфриду Заха, чтобы отбить к нему интерес топ-клубов Премьер-Лиги.

24-летний Заха стал одним из героев субботней победы "орлов" над "Челси" и вообще проводит впечатляющий сезон, выделяясь за свой дриблинг. Изданию The Guardian стало известно, что интерес к Уилфриду проявляют практически все гранды Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".



Тем не менее, председатель "Пэлас" Стив Пэриш заявил, что не собирается продавать Заха, который в только в этом году дебютировал за сборную Кот-д'Ивуара. Наоборот, "орлы" готовы сделать Уилфрида самым высокооплачиваемым игроком клуба, чтобы отбить к нему внимание потенциальных покупателей.



"Мы хотели бы сохранить Уилфрида и обязательно сядем за стол переговоров, когда обезопасим себя от вылета из Премьер-Лиги. Я надеюсь, что мы достигнем согласия", - сообщил Пэриш в эфире BBC 5.



По информации источника, сам Заха хочет попробовать себя на более высоком уровне. Уилфрид подпишет новый контракт только в том случае, если он будет содержать пункт, позволяющий ему уйти в клуб из Лиги Чемпионов.