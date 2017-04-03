Азару "хорошо" в "Челси"

Вингер "Челси" Эден Азар намекнул, что ответит отказом на предложение "Реала", поскольку ему хорошо на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что действующий контракт бельгийца истекает только летом 2020 года, а "синие" не планируют расставаться со своей звездой, пресса продолжает муссировать слухи о потенциальном переходе 26-летнего Азара в "Реал".



В ответ на это главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что его не удивляет интерес "сливочных" к Эдену. Одновременно итальянец выразил уверенность, что клубу удастся сохранить, пожалуй, главного претендента на звание Игрока Года.



Сам Азар тоже не помышляет о смене клуба, о чем свидетельствуют его последние замечания. Бельгиец великолепно себя чувствует на "Стэмфорд Бридж", где готовится выиграть второй чемпионский титул Премьер-Лиги.



"Почему вы хотите втянуть меня в неприятности? Мне хорошо в "Челси", а мой контракт действует до 2020 года. Мне нечего сказать о моем будущем. Я просто стараюсь играть и приносить пользу. Вот и все", - сообщил Азар бельгийскому телеканалу Play Sports.