Азару "хорошо" в "Челси"

Эден Азар Вингер "Челси" Эден Азар намекнул, что ответит отказом на предложение "Реала", поскольку ему хорошо на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что действующий контракт бельгийца истекает только летом 2020 года, а "синие" не планируют расставаться со своей звездой, пресса продолжает муссировать слухи о потенциальном переходе 26-летнего Азара в "Реал".

В ответ на это главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что его не удивляет интерес "сливочных" к Эдену. Одновременно итальянец выразил уверенность, что клубу удастся сохранить, пожалуй, главного претендента на звание Игрока Года.

Сам Азар тоже не помышляет о смене клуба, о чем свидетельствуют его последние замечания. Бельгиец великолепно себя чувствует на "Стэмфорд Бридж", где готовится выиграть второй чемпионский титул Премьер-Лиги.

"Почему вы хотите втянуть меня в неприятности? Мне хорошо в "Челси", а мой контракт действует до 2020 года. Мне нечего сказать о моем будущем. Я просто стараюсь играть и приносить пользу. Вот и все", - сообщил Азар бельгийскому телеканалу Play Sports.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.04.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1077

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Последние комментарии:




  1. fupler 03.04.2017 12:56 # fupler
    Так же как хорошо Венгеру в Арсенале!

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  2. chelsealondon 03.04.2017 12:34 # chelsealondon
    Там дерьмо было...

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  3. cfc-chelsea-cfc 03.04.2017 12:18 # cfc-chelsea-cfc
    Вот как было на самом деле! + видео подтверждение!!

    – В последние недели много говорят о вашем будущем. Скажите, что происходит?

    – Тут не о чем говорить. Я двигаюсь от матча к матчу. Стараюсь играть как можно больше.

    – Вы хотите переехать в Испанию?

    – Зачем вы хотите втянуть меня в это дерьмо? Нет, мне очень хорошо здесь. Еще есть дела, которые нужно выполнить в этом сезоне. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Так что я здесь, – сказал Азар.

    https://www.youtube.com/watch?v=B6t5c8zOp0c

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  4. division 03.04.2017 12:12 # division
    Хазард ссыт хейтерам на голову не только на поле, но и вне его.

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  5. thegodfather 03.04.2017 12:07 # thegodfather
    И да, скумы обоссаны. Впрочем ничего нового

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  6. thegodfather 03.04.2017 12:05 # thegodfather
    Слоупок Михаил, там были сказано " почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо.."*
    Реал - дерьмо! И слухи о переходе в реал - дерьмо.

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