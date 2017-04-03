Азару "хорошо" в "Челси"
Вингер "Челси" Эден Азар намекнул, что ответит отказом на предложение "Реала", поскольку ему хорошо на "Стэмфорд Бридж".
Несмотря на то, что действующий контракт бельгийца истекает только летом 2020 года, а "синие" не планируют расставаться со своей звездой, пресса продолжает муссировать слухи о потенциальном переходе 26-летнего Азара в "Реал".
В ответ на это главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что его не удивляет интерес "сливочных" к Эдену. Одновременно итальянец выразил уверенность, что клубу удастся сохранить, пожалуй, главного претендента на звание Игрока Года.
Сам Азар тоже не помышляет о смене клуба, о чем свидетельствуют его последние замечания. Бельгиец великолепно себя чувствует на "Стэмфорд Бридж", где готовится выиграть второй чемпионский титул Премьер-Лиги.
"Почему вы хотите втянуть меня в неприятности? Мне хорошо в "Челси", а мой контракт действует до 2020 года. Мне нечего сказать о моем будущем. Я просто стараюсь играть и приносить пользу. Вот и все", - сообщил Азар бельгийскому телеканалу Play Sports.
03.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
Так же как хорошо Венгеру в Арсенале!
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Там дерьмо было...
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Вот как было на самом деле! + видео подтверждение!!
– В последние недели много говорят о вашем будущем. Скажите, что происходит?
– Тут не о чем говорить. Я двигаюсь от матча к матчу. Стараюсь играть как можно больше.
– Вы хотите переехать в Испанию?
– Зачем вы хотите втянуть меня в это дерьмо? Нет, мне очень хорошо здесь. Еще есть дела, которые нужно выполнить в этом сезоне. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Так что я здесь, – сказал Азар.
https://www.youtube.com/watch?v=B6t5c8zOp0c
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Хазард ссыт хейтерам на голову не только на поле, но и вне его.
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И да, скумы обоссаны. Впрочем ничего нового
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Слоупок Михаил, там были сказано " почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо.."*
Реал - дерьмо! И слухи о переходе в реал - дерьмо.
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