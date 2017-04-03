Джек Уилшир — самый травмируемый игрок Премьер-Лиги

Абу Диаби и Джек Уилшир Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир был признан самым травмируемым игроком Премьер-Лиги с 2011 года.

В данный момент у Уилшира остается всего один год по контракту с "Арсеналом", что подогревает к нему интерес со стороны других клубов. Свежие слухи в английской прессе свидетельствуют, что в борьбу за 25-летнего полузащитника вступил "Вест Хэм", готовый выложить аж 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Однако всем заинтересованным в Джеке клубам нужно быть на чеку. И хотя этот сезон складывается относительно гладко для Уилшира, за шесть последних лет он провел в лазарете 884 дня — больше всех в Премьер-Лиге.

В этом своеобразном рейтинге, что составило издание The Sun, Уилшир лишь немного опередил своего бывшего одноклубника Абу Диаби (858 дней). Третье же место по склонности к травмам досталось полузащитнику Даррону Гибсону (792), ныне выступающему за "Сандерленд".

Самые травматичные игроки Премьер-Лиги


Метки Арсенал, Борнмут, рейтинги, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1814

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 03.04.2017 13:23 # division
    Гипсовый мяч заслужил вполне. Единственный трофей, который может выиграть ггшник в своей карьере.

    (ответить)

  2. tjk4 03.04.2017 13:15 # tjk4
    3 ку возглавляют гг

    (ответить)

  3. kundevil 03.04.2017 13:07 # kundevil
    В списке все, исключая бельгийского хрусталя, люди-бритты. С чего бы?

    (ответить)

  4. fupler 03.04.2017 11:29 # fupler
    а когда-то его даже барса мечтала заполучить!

    (ответить)

  5. aacz 03.04.2017 11:26 # aacz
    Теория насчет врачей Арсенала подтверждается уже статистикой.

    (ответить)

  6. liver-red-son 03.04.2017 11:10 # liver-red-son
    Фото топ))

    (ответить)

  7. toledo 03.04.2017 11:08 # toledo
    Год отыграл без травм, вернется к Венгеру - травмируется в первом же матче.

    (ответить)

  8. red-devil-4ever 03.04.2017 11:02 # red-devil-4ever
    Диаби, ну как же так
    Такими темпами и Косьельни пополнит список друзей

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: