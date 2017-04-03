Джек Уилшир — самый травмируемый игрок Премьер-Лиги

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир был признан самым травмируемым игроком Премьер-Лиги с 2011 года.

В данный момент у Уилшира остается всего один год по контракту с "Арсеналом", что подогревает к нему интерес со стороны других клубов. Свежие слухи в английской прессе свидетельствуют, что в борьбу за 25-летнего полузащитника вступил "Вест Хэм", готовый выложить аж 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Однако всем заинтересованным в Джеке клубам нужно быть на чеку. И хотя этот сезон складывается относительно гладко для Уилшира, за шесть последних лет он провел в лазарете 884 дня — больше всех в Премьер-Лиге.



В этом своеобразном рейтинге, что составило издание The Sun, Уилшир лишь немного опередил своего бывшего одноклубника Абу Диаби (858 дней). Третье же место по склонности к травмам досталось полузащитнику Даррону Гибсону (792), ныне выступающему за "Сандерленд".



