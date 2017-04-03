Джек Уилшир — самый травмируемый игрок Премьер-Лиги
Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир был признан самым травмируемым игроком Премьер-Лиги с 2011 года.
В данный момент у Уилшира остается всего один год по контракту с "Арсеналом", что подогревает к нему интерес со стороны других клубов. Свежие слухи в английской прессе свидетельствуют, что в борьбу за 25-летнего полузащитника вступил "Вест Хэм", готовый выложить аж 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Однако всем заинтересованным в Джеке клубам нужно быть на чеку. И хотя этот сезон складывается относительно гладко для Уилшира, за шесть последних лет он провел в лазарете 884 дня — больше всех в Премьер-Лиге.
В этом своеобразном рейтинге, что составило издание The Sun, Уилшир лишь немного опередил своего бывшего одноклубника Абу Диаби (858 дней). Третье же место по склонности к травмам досталось полузащитнику Даррону Гибсону (792), ныне выступающему за "Сандерленд".
03.04.2017 11:00
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Гипсовый мяч заслужил вполне. Единственный трофей, который может выиграть ггшник в своей карьере.
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3 ку возглавляют гг
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В списке все, исключая бельгийского хрусталя, люди-бритты. С чего бы?
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а когда-то его даже барса мечтала заполучить!
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Теория насчет врачей Арсенала подтверждается уже статистикой.
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Фото топ))
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Год отыграл без травм, вернется к Венгеру - травмируется в первом же матче.
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Диаби, ну как же так
Такими темпами и Косьельни пополнит список друзей
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