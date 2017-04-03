Моуриньо готов пожертвовать Премьер-Лигой ради Лиги Европы
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может отказаться от своих претензий на место в топ-4 Премьер-Лиги и целиком сосредоточиться на Лиге Европы.
В минувшую субботу против "Вест Бромвича" подопечные Моуриньо в 11-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги — и в девятый раз дома — сыграли вничью (0:0). Этот матч стал первым из тех девяти, что "красные дьяволы" проведут в апреле.
Уже сейчас, на старте месяца, "Юнайтед" испытывает огромные кадровые проблемы, во время международного перерыва надолго лишившись Фила Джонса, Криса Смоллинга и Хуана Маты. В сложившейся ситуации Моуриньо опасается, что его команда не сможет продолжать сражаться на всех фронтах.
Теперь Жозе готов выбросить белый флаг в Премьер-Лиге, если в двух ближайших матчах, против "Эвертона" и "Сандерленда" на следующей неделе, "дьяволы" не наберут достаточного количества очков. В таком случае абсолютным приоритетом "Юнайтед" на остаток сезона станет Лига Европы.
"Против "Эвертона" мы собираемся сыграть сильнейшим составом и будем стремиться к победе. Затем мы отправимся к "Сандерленду" с теми же намерениями. Но когда возобновится Лига Европы, то я не знаю..."
"Тогда может получиться так, что в Премьер-Лиге вы увидите команду, в которой я предпочту поберечь игроков, имеющих фундаментальное значение для Лиги Европы. Но только в том случае — и только в том — если результаты ближайших матчей поставят нас в ситуацию, при которой попасть в топ-4 будет почти невозможно, с математической точки зрения".
"Пока же это возможно математически, мы будем стараться, потому что на этой неделе у нас нет Лиги Европы. Это будет легкая неделя в плане концентрации. Мы должны сыграть два матча, и мы должны думать только о Премьер-Лиге".
"Затем нас ждет "Андерлехт", первый матч 1/4 финала Лиги Европы, и это будет очень важно для нас", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
03.04.2017 10:00
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Ожидание:
Ман Ю катают ничейку с Эвертоном и Сандерелендом. Моуриньо пускает все силы на лигу Европы. Скрипя с минимальными счетами проходят 1/4 ЛЕ. На матчи премьер-лиги выходит второй состав и катают сухие матчи.
Первый состав побеждает в дополнительное время полуфинала, выходят в финал, в котором также одерживают победу. Итог: европейский кубок, 6 место премьер-лиги.
Реальность:
Ман Ю катают ничейку с Эвертоном и Сандерелендом. Моуриньо пускает все силы на лигу Европы. Скрипя с минимальными счетами проходят 1/4 ЛЕ. На матчи премьер-лиги выходит второй состав и проигрывают раз за разом. Первый состав с треском просирает оба матча полуфинала. Демотивированные игроки остаток сезона терпит поражение за поражением. Итог: .............., 7 место АПЛ, Поль Погба
(ответить)
Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что победа в Лиге Европы стала бы для него большим разочарованием.
– Я не хочу выигрывать Лигу Европы, – приводит слова Моуринью BBC Sport. – Это стало бы большим разочарованием для меня. Не хочу, чтобы мои игроки считали, что Лига Европы - турнир их уровня.
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Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что победа в Лиге Европы стала бы для него большим разочарованием.
– Я не хочу выигрывать Лигу Европы, – приводит слова Моуринью BBC Sport. – Это стало бы большим разочарованием для меня. Не хочу, чтобы мои игроки считали, что Лига Европы - турнир их уровня.
такие дела, малята
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как будто бы он в четверку попадал без ЛЕ
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Wю будет терять очки
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