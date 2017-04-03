Моуриньо готов пожертвовать Премьер-Лигой ради Лиги Европы

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может отказаться от своих претензий на место в топ-4 Премьер-Лиги и целиком сосредоточиться на Лиге Европы.

В минувшую субботу против "Вест Бромвича" подопечные Моуриньо в 11-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги — и в девятый раз дома — сыграли вничью (0:0). Этот матч стал первым из тех девяти, что "красные дьяволы" проведут в апреле.



Уже сейчас, на старте месяца, "Юнайтед" испытывает огромные кадровые проблемы, во время международного перерыва надолго лишившись Фила Джонса, Криса Смоллинга и Хуана Маты. В сложившейся ситуации Моуриньо опасается, что его команда не сможет продолжать сражаться на всех фронтах.



Теперь Жозе готов выбросить белый флаг в Премьер-Лиге, если в двух ближайших матчах, против "Эвертона" и "Сандерленда" на следующей неделе, "дьяволы" не наберут достаточного количества очков. В таком случае абсолютным приоритетом "Юнайтед" на остаток сезона станет Лига Европы.



"Против "Эвертона" мы собираемся сыграть сильнейшим составом и будем стремиться к победе. Затем мы отправимся к "Сандерленду" с теми же намерениями. Но когда возобновится Лига Европы, то я не знаю..."



"Тогда может получиться так, что в Премьер-Лиге вы увидите команду, в которой я предпочту поберечь игроков, имеющих фундаментальное значение для Лиги Европы. Но только в том случае — и только в том — если результаты ближайших матчей поставят нас в ситуацию, при которой попасть в топ-4 будет почти невозможно, с математической точки зрения".



"Пока же это возможно математически, мы будем стараться, потому что на этой неделе у нас нет Лиги Европы. Это будет легкая неделя в плане концентрации. Мы должны сыграть два матча, и мы должны думать только о Премьер-Лиге".



"Затем нас ждет "Андерлехт", первый матч 1/4 финала Лиги Европы, и это будет очень важно для нас", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.