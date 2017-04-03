Ловрен: "Баркли следовало извиниться передо мной"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли должен был извиниться перед ним за свой жесткий фол в мерсисайдском дерби на "Энфилде" в субботу.

Незадолго до перерыва Баркли крупно повезло не оставить "ирисок" вдесятером — грубо ударив Ловрена по лодыжке, игрок сборной Англии отделался желтой карточкой.



После оказания медицинской помощи Деян продолжил игру и помог "Ливерпулю" добиться победы со счетом 3:1. Тем не менее, хорват по-прежнему считает, что его оппонент не был прав.



"Если бы я показал вам свою ногу, это сделало бы заголовки в завтрашней прессе. Это был жесткий стык, но мы уже видели подобное прежде. Я не хочу говорить об этом, потому что иначе это будет во всех газетах".



"Это единственное, что мне не нравится. Раз уж ты сыграл грубо, то подойти и извинись, а не спорь с рефери и не говори, что не фолил. Каждый видел это сам. С этим покончено, да и мы выиграли матч", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.