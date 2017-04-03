Ловрен: "Баркли следовало извиниться передо мной"

Росс Баркли и Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен считает, что плеймейкер "Эвертона" Росс Баркли должен был извиниться перед ним за свой жесткий фол в мерсисайдском дерби на "Энфилде" в субботу.

Незадолго до перерыва Баркли крупно повезло не оставить "ирисок" вдесятером — грубо ударив Ловрена по лодыжке, игрок сборной Англии отделался желтой карточкой.

После оказания медицинской помощи Деян продолжил игру и помог "Ливерпулю" добиться победы со счетом 3:1. Тем не менее, хорват по-прежнему считает, что его оппонент не был прав.

"Если бы я показал вам свою ногу, это сделало бы заголовки в завтрашней прессе. Это был жесткий стык, но мы уже видели подобное прежде. Я не хочу говорить об этом, потому что иначе это будет во всех газетах".

"Это единственное, что мне не нравится. Раз уж ты сыграл грубо, то подойти и извинись, а не спорь с рефери и не говори, что не фолил. Каждый видел это сам. С этим покончено, да и мы выиграли матч", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.


Метки Баркли, Ливерпуль, Ловрен, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2017 09:00

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  1. akadam 03.04.2017 10:32 # akadam
    Почему в моем сознании "риски", "пенсы" и МЮ одного поля ягоды, а ЛФК, "Арс" и МС другого?..

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  2. glorfindel 03.04.2017 10:27 # glorfindel
    roвнo-игрок, этот Баркли. Так и сгниет в Эвертоне или пойдет на понижение

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  3. rap-woiska 03.04.2017 09:17 # rap-woiska
    коуэлмен извинился уже

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