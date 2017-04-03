Моуриньо снова недоволен Шоу
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в очередной раз подверг публичной критике своего защитника Люка Шоу, что может означать конец карьеры англичанина на "Олд Траффорд".
С конца января Шоу сыграл лишь однажды за "красных дьяволов", а на матч Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в субботу даже не попал в заявку. Объясняя отсутствие Люка, Моуриньо дал понять, что 21-летний англичанин не выдерживает конкуренции с Эшли Янгом, Маттео Дармианом и Дейли Блиндом на своей позиции.
"Ему было сложно рассчитывать на место в запасе, потому что я не могу сравнивать его с Эшли Янгом, с Дармианом, с Блиндом. По тому, как он тренируется, как он старается, как он сосредоточен, какие у него амбиции, я не могу сравнивать. Он сильно позади их".
"Понимаю ли я, что мы говорим об игроке сборной Англии? Ну и что. Джо Харт — тоже игрок английской сборной и играет в аренде в Италии", — сообщил Моуриньо.
Как утверждает The Telegraph, несмотря на насыщенный график матчей, не будет сюрпризом, если Шоу уже не сыграет за "Юнайтед" в остатке сезона. А грядущим летом "дьяволы", скорее всего, продадут Люка и постараются купить нового основного левого защитника.
Сам Шоу был бы счастлив воссоединиться со своим бывшим тренером по "Саутгемптону" Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме", однако это во многом зависит от того, удастся ли "шпорам" оградить Данни Роуза от интереса "Манчестер Сити".
03.04.2017 08:00
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Последние комментарии:
Можно было бы воссоединить его в одной команде с Лалланой, но грязное прошлое в МЮ это исключает.
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Собой физрук, очевидно, очень доволен. Он ни при чём. это всё неподходящий состав, невезение, арбитры...А ещё нужно больше времени и денег. Сказочный...специалист
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Чмоур пидр
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лемурз обещал, что он на 10 лет фланг закроет(
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Англичане нужны Челси, го го
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ага, как и Де Брюне в Челси, да? Ненавижу Маура в такие моменты.
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Не отпускать этого топа.
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Лоооол, а сколько было возгласов от скамомpазей ))
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Лол, ну и ладно, присмотрим другого топаря по типу Роуза
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Шоу в Челси
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