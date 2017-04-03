Моуриньо снова недоволен Шоу

Люк Шоу Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в очередной раз подверг публичной критике своего защитника Люка Шоу, что может означать конец карьеры англичанина на "Олд Траффорд".

С конца января Шоу сыграл лишь однажды за "красных дьяволов", а на матч Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в субботу даже не попал в заявку. Объясняя отсутствие Люка, Моуриньо дал понять, что 21-летний англичанин не выдерживает конкуренции с Эшли Янгом, Маттео Дармианом и Дейли Блиндом на своей позиции.

"Ему было сложно рассчитывать на место в запасе, потому что я не могу сравнивать его с Эшли Янгом, с Дармианом, с Блиндом. По тому, как он тренируется, как он старается, как он сосредоточен, какие у него амбиции, я не могу сравнивать. Он сильно позади их".

"Понимаю ли я, что мы говорим об игроке сборной Англии? Ну и что. Джо Харт — тоже игрок английской сборной и играет в аренде в Италии", — сообщил Моуриньо.

Как утверждает The Telegraph, несмотря на насыщенный график матчей, не будет сюрпризом, если Шоу уже не сыграет за "Юнайтед" в остатке сезона. А грядущим летом "дьяволы", скорее всего, продадут Люка и постараются купить нового основного левого защитника.

Сам Шоу был бы счастлив воссоединиться со своим бывшим тренером по "Саутгемптону" Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме", однако это во многом зависит от того, удастся ли "шпорам" оградить Данни Роуза от интереса "Манчестер Сити".


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 03.04.2017 10:24 # akadam
    Можно было бы воссоединить его в одной команде с Лалланой, но грязное прошлое в МЮ это исключает.

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  2. eugeneunited 03.04.2017 10:07 # eugeneunited
    Собой физрук, очевидно, очень доволен. Он ни при чём. это всё неподходящий состав, невезение, арбитры...А ещё нужно больше времени и денег. Сказочный...специалист

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  3. maxvel 03.04.2017 09:55 # maxvel
    Чмоур пидр

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  4. jbannon 03.04.2017 09:52 # jbannon
    лемурз обещал, что он на 10 лет фланг закроет(

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  5. sancho232 03.04.2017 09:37 # sancho232
    Англичане нужны Челси, го го

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  6. star69 03.04.2017 09:16 # star69
    ага, как и Де Брюне в Челси, да? Ненавижу Маура в такие моменты.

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  7. mdfjvnlabngmlas 03.04.2017 08:26 # mdfjvnlabngmlas
    Не отпускать этого топа.

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  8. paul-shark 03.04.2017 08:23 # paul-shark
    Лоооол, а сколько было возгласов от скамомpазей ))

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  9. knvlay 03.04.2017 08:20 # knvlay
    Лол, ну и ладно, присмотрим другого топаря по типу Роуза

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  10. suarezov 03.04.2017 08:10 # suarezov
    Шоу в Челси

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