Моуриньо снова недоволен Шоу

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в очередной раз подверг публичной критике своего защитника Люка Шоу, что может означать конец карьеры англичанина на "Олд Траффорд".

С конца января Шоу сыграл лишь однажды за "красных дьяволов", а на матч Премьер-Лиги против "Вест Бромвича" в субботу даже не попал в заявку. Объясняя отсутствие Люка, Моуриньо дал понять, что 21-летний англичанин не выдерживает конкуренции с Эшли Янгом, Маттео Дармианом и Дейли Блиндом на своей позиции.



"Ему было сложно рассчитывать на место в запасе, потому что я не могу сравнивать его с Эшли Янгом, с Дармианом, с Блиндом. По тому, как он тренируется, как он старается, как он сосредоточен, какие у него амбиции, я не могу сравнивать. Он сильно позади их".



"Понимаю ли я, что мы говорим об игроке сборной Англии? Ну и что. Джо Харт — тоже игрок английской сборной и играет в аренде в Италии", — сообщил Моуриньо.



Как утверждает The Telegraph, несмотря на насыщенный график матчей, не будет сюрпризом, если Шоу уже не сыграет за "Юнайтед" в остатке сезона. А грядущим летом "дьяволы", скорее всего, продадут Люка и постараются купить нового основного левого защитника.



Сам Шоу был бы счастлив воссоединиться со своим бывшим тренером по "Саутгемптону" Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме", однако это во многом зависит от того, удастся ли "шпорам" оградить Данни Роуза от интереса "Манчестер Сити".