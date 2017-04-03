Венгер: "Будет тяжело финишировать в топ-4"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что после ничейного матча с "Манчестер Сити" его команде будет очень сложно финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В воскресенье "канониры" упустили возможность приблизиться к своему прямому конкуренту, который как раз и замыкает четверку сильнейших. Ничья 2:2 оставила "Арсенал" на шестой позиции, в семи очках от зоны Лиги Чемпионов.



И хотя Венгер не собирается выбрасывать белый флаг и обещает сражаться до самого конца, задача финишировать в топ-4 видится чрезвычайно сложной для "канониров".



"Будет тяжело финишировать в топ-4. Здесь так много команд, которые тоже к этому стремятся. Кажется, даже Пеп Гвардиола сказал, что попадание в топ-4 является трофеем, потому что здесь в Англии это так сложно. Но мы будем сражаться".



"В первую очередь нам требовалось перестать проигрывать. Во-вторых, нам важно вернуть уверенность в себе. А третьим шагом должна стать победа в среду вечером (против "Вест Хэма")", — рассказал Венгер Sky Sports.

