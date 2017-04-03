"Сити" хочет трех игроков "Тоттенхэма"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола включил в список своих трансферных целей на лето трех английских игроков "Тоттенхэма" и надеется приобрести минимум одного из них.

Одним из приоритетов "горожан" грядущим летом будет укрепление флангов обороны. В связи с этим, утверждает Manchester Evening News, внимание Гвардиолы привлек 26-летний Данни Роуз.



По информации издания, "Сити" готов заплатить за левого защитника сборной Англии 40 миллионов фунтов, однако президент "шпор" Даниэль Леви, скорее всего, потребует еще больше.



Также Гвардиола жаждет заполучить игрока с другого фланга обороны "Тоттенхэма" — Кайла Уолкера. А третьей целью "горожан" является полузащитник Деле Алли. Хосеп даже не побоялся публично признаться в симпатиях к этим футболистам.



"Мой опыт в Испании, Германии, а теперь и здесь подсказывает, что вы не цените, сколь хорошими молодыми игроками обладаете. Как я в свое время не мог оценить поколение Лэмпарда, Кэррика, Скоулза, Терри, Джеррарда, Фердинанда. Они обладали талантом добиться чего-то большего".



"Будучи сторонним наблюдателем, я не мог этого понять. Особенно сравнивая их с испанским поколением Хави, Иньесты, Хаби Алонсо, Бускетса. Эти английские парни на их уровне".



"Вы должны спросить себя, почему так происходит? Сейчас у вас есть Уолкер, Роуз, Алли, Дайер, Джон Стоунс, Рахим, — игроки топ-ровня. Они обладают мастерством, мастера есть также в командах U-19 и U-21. У них есть талант, несомненно. Но они должны сделать следующий шаг", — сообщил Гвардиола.