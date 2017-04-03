Роджерс: "В Премьер-Лиге "Селтик" боролся бы за попадание в топ-4"

После завоевания чемпионского титула в Шотландии главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что его команде было бы по силам побороться за попадание в топ-4 английской Премьер-Лиги.

Победа 5:0 над "Хартс" в воскресенье стала для "Селтика" 28-й в 30 матчах шотландской лиги. Таким образом, Роджерс досрочно обеспечил себе титул в своем дебютном сезоне работы с клубом из Глазго.



По мнению бывшего наставника "Ливерпуля" и "Суонси", убедительное превосходство его команды над конкурентами не является ложным — "Селтик" не затерялся бы и на уровне английской Премьер-Лиги.



"Смогли бы мы играть в Премьер-Лиге? Да, смогли бы. У меня нет абсолютно никаких сомнений насчет этого, потому что у нас есть фактор "Селтика". Каждый раз, когда мы играем дома, нас поддерживают 60 тысяч фанатов. Даже без денег, эта команда была бы конкурентоспособной в Премьер-Лиге".



"Это один из легендарных клубов в мире, и у меня нет никаких сомнений, что мы смогли бы конкурировать в Премьер-Лиге. Представьте нашу поддержку. "Селтик" претендовал бы на место в топ-4 или топ-6 Премьер-Лиги, как минимум", — цитирует Роджерса Sky Sports.



Также североирландец, которого называют одним из возможных сменщиков Арсена Венгера в "Арсенале", заявил, что не покинет "Селтик" летом.



"Меня здесь все устраивает. По правде, я только начал свою работу. Я должен сохранять спокойствие. Мне уже довелось поработать в Премьер-Лиге, и на данной стадии своей жизни я не вижу для себя места лучше, чем "Селтик", — добавил Роджерс.