Гвардиола: "Монреаль играл рукой"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна была получить пенальти в концовке выездного матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

Уже в компенсированное время матча, завершившегося вничью 2:2, защитник "канониров" Начо Монреаль локтем коснулся мяча в своей штрафной. Несмотря на возгласы игроков гостевой команды, рефери Андре Марринер отказался вмешиваться в игру.



У Гвардиолы нет никаких сомнений, что "Сити" должен был получить право на пенальти, однако Хосеп не зацикливается на этом эпизоде с участием своего соотечественника.



"Да, он (Монреаль) знает, что это была игра рукой. Но, следующий вопрос".



"Забив первый гол, мы забыли играть. Мы не хотели мяча. Против "Арсенала" это усложняет игру. С появлением Яя (Туре) стало лучше. Мы упускали много легких моментов, но мы продолжали их создавать. Нам требуется время, чтобы изменить ментальность всех игроков".



"Мы хотели сыграть в превосходный футбол, но не смогли. Важно стараться играть лучше. Впереди еще много матчей, и в данный момент мы двигаемся шаг за шагом", — сообщил Гвардиола Sky Sports.