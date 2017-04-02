Лоран Косьелни выбыл с травмой ахилла

Воскресная ничья против "Манчестер Сити" оказалась омрачена для "Арсенала" травмой ведущего защитника Лорана Косьелни.

Напомним, 31-летний Косьелни покинул поле "Эмирейтс" в перерыве матча. К счастью для "канониров", на сей раз у них не последовало того резкого спада, как это было в недавних встречах с "Баварией" в Лиге Чемпионов после ухода Лорана — более того, "Арсенал" даже смог забить гол и уйти от поражения (2:2).



Тем не менее, потеря Косьелни, в этом сезоне исполняющего обязанности капитана команды, является безусловно негативной новостью для "Арсенала", который свой следующий матч проведет уже в среду против "Вест Хэма".



"Я не знаю, как долго будет отсутствовать Косьелни. Он ушел в перерыве из-за проблем с ахиллом. Сколько времени ему потребуется? Я не знаю. Но Рэмси и Окслейд-Чемберлен имеют шансы восстановиться к среде", — цитирует Арсена Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".



"Косьелни — он всегда уходит. А ведь он центральный защитник. Он играет до перерыва, а затем уходит", — охарактеризовал игру француза Гари Невилл в эфире Sky Sports.