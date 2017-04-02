Лоран Косьелни выбыл с травмой ахилла

Лоран Косьелни Воскресная ничья против "Манчестер Сити" оказалась омрачена для "Арсенала" травмой ведущего защитника Лорана Косьелни.

Напомним, 31-летний Косьелни покинул поле "Эмирейтс" в перерыве матча. К счастью для "канониров", на сей раз у них не последовало того резкого спада, как это было в недавних встречах с "Баварией" в Лиге Чемпионов после ухода Лорана — более того, "Арсенал" даже смог забить гол и уйти от поражения (2:2).

Тем не менее, потеря Косьелни, в этом сезоне исполняющего обязанности капитана команды, является безусловно негативной новостью для "Арсенала", который свой следующий матч проведет уже в среду против "Вест Хэма".

"Я не знаю, как долго будет отсутствовать Косьелни. Он ушел в перерыве из-за проблем с ахиллом. Сколько времени ему потребуется? Я не знаю. Но Рэмси и Окслейд-Чемберлен имеют шансы восстановиться к среде", — цитирует Арсена Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".

"Косьелни — он всегда уходит. А ведь он центральный защитник. Он играет до перерыва, а затем уходит", — охарактеризовал игру француза Гари Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Косьелни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2017 21:20

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  1. smolov 02.04.2017 21:34 # smolov
    Лораан. ты только живи!

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  2. thegodfather 02.04.2017 21:33 # thegodfather
    здоровья.

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  3. xah 02.04.2017 21:24 # xah
    Просто храни Коселни

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