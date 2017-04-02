Венгер: "Нам было важно не проиграть"
Тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил свою команду за волевые качества, благодаря которым "канониры" добились ничейного результата против "Манчестер Сити".
По ходу воскресного матча на "Эмирейтс" подопечные Венгера дважды уступали в счете, но оба раза находили в себе силы сравнять счет. Ничью 2:2 Арсен считает важным результатом, хотя это и не помогло "Арсеналу" улучшить свое турнирное положение в Премьер-Лиге.
"Мы нервничали и были удивлены их стартом. Я опасался, что мы можем быть заторможены в начале матча из-за того давления, под которым находимся".
"Из-за давления нам не удалось сыграть в свою абсолютно лучшую игру, но мы показали силу духа и не сдались. С математической точки зрения, ничья — не лучший вариант для обеих команд, но это очко, которое поможет нам".
"Вы могли видеть, что игроки были подавлены после того, как счет стал 1:2, но они сделали абсолютно все, чтобы отыграться. Ничья — это минимум из того, что нам требовалось сегодня. В психологическом плане нам было важно не проиграть", — цитирует Венгера BBC.
02.04.2017 20:35
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Удачи и здоровья Мисье Венгер!
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