"Арсенал" сыграл вничю с "Сити" и остался шестым

Добыв ничейный результат в домашнем противостоянии с "Манчестер Сити" (2:2), "Арсенал" остался на шестой позиции в Премьер-Лиге.

Из-за травм "канониры" недосчитались полузащитников Аарона Рэмси и Алекса Окслейд-Чемберлена. Их заменили Месут Озил и Франсис Кокелен. Давид Оспина остался в воротах, Данни Уэлбек — на острие атак.



Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оставил Фернандиньо на краю обороны. Хесус Навас вытеснил из старта Яя Туре. Рахим Стерлинг и Кевин Де Брюйне оправились после болячек и вышли с первых минут.



В самом начале матча прозвучало по тревожному звоночку у каждых ворот, а уже на пятой минуте случился гол. Де Брюйне со своей половины поля сделал передачу вперед по центру на свободное пространство, в результате чего Лерой Сане убежал в прорыв, ушел от голкипера и закатил мяч в сетку — 0:1.



На 10-й минуте положение хозяев едва не усугубилось. Де Брюйне ударом с подступов к штрафной площади сотряс штангу. На добивании попытался сыграть Давид Сильва, но неудачно.



Пропустив, "Арсенал" пошел большими силами вперед и вскоре перехватил инициативу. Правда, игровое преимущество хозяев было довольно хрупким — их опорная зона выглядела настолько уязвимо, что "Сити" в любой момент мог убежать вперед.



Хотя давление "канониров" и не обеспечивало им моментов, на 40-й минуте счет стал равным. Шкодран Мустафи вернул отбитый мяч назад в штрафную, где Тео Уолкотт поборолся с Гаэлем Клиши внизу и с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.



Однако "горожане" не пожелали уходить на перерыв при равном счете и устроили настоящий штурм, который быстро дал результат. Де Брюйне с острого угла пробил в штангу, но атака продолжилась, Серхио Агуэро был выведен на удар по правому краю штрафной, откуда нанес хлесткий удар низом — 1:2.



В перерыве обе тренера сделали по замене. У хозяев Габриэль Паулиста вышел вместо Лорана Косьелни, у гостей — Яя Туре вместо Рахима Стерлинга.



В начале второго тайма "Сити" уверенно контролировал мяч — а затем внезапно пропустил. На 53-й минуте Мустафи перепрыгнул Николаса Отаменди с Уэлбеком при подаче углового Озилом и классно пробил головой — 2:2.



При ничейном счете "горожане" демонстрировали большее желание победить. Вскоре Фернандиньо мощнейшим выстрелом с дистанции проверил Оспину, а затем Давид забрал мяч после опасного удара головой Агуэро.



Однако ближе к окончанию матча темп снизился, игра стала более закрытой. Контроль мяча ничего не давал гостям. Ни одна из команд не смогла забить победный гол.



Гол Шкодрана Мустафи, случившийся без особых предпосылок, помог "Арсеналу" стабилизировать игру и зацепиться за ничью. Однако на победу "канониры" не наиграли, в результате чего остались на шестом месте в таблице.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче