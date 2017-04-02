"Арсенал" сыграл вничю с "Сити" и остался шестым
Добыв ничейный результат в домашнем противостоянии с "Манчестер Сити" (2:2), "Арсенал" остался на шестой позиции в Премьер-Лиге.
Из-за травм "канониры" недосчитались полузащитников Аарона Рэмси и Алекса Окслейд-Чемберлена. Их заменили Месут Озил и Франсис Кокелен. Давид Оспина остался в воротах, Данни Уэлбек — на острие атак.
Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оставил Фернандиньо на краю обороны. Хесус Навас вытеснил из старта Яя Туре. Рахим Стерлинг и Кевин Де Брюйне оправились после болячек и вышли с первых минут.
В самом начале матча прозвучало по тревожному звоночку у каждых ворот, а уже на пятой минуте случился гол. Де Брюйне со своей половины поля сделал передачу вперед по центру на свободное пространство, в результате чего Лерой Сане убежал в прорыв, ушел от голкипера и закатил мяч в сетку — 0:1.
На 10-й минуте положение хозяев едва не усугубилось. Де Брюйне ударом с подступов к штрафной площади сотряс штангу. На добивании попытался сыграть Давид Сильва, но неудачно.
Пропустив, "Арсенал" пошел большими силами вперед и вскоре перехватил инициативу. Правда, игровое преимущество хозяев было довольно хрупким — их опорная зона выглядела настолько уязвимо, что "Сити" в любой момент мог убежать вперед.
Хотя давление "канониров" и не обеспечивало им моментов, на 40-й минуте счет стал равным. Шкодран Мустафи вернул отбитый мяч назад в штрафную, где Тео Уолкотт поборолся с Гаэлем Клиши внизу и с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.
Однако "горожане" не пожелали уходить на перерыв при равном счете и устроили настоящий штурм, который быстро дал результат. Де Брюйне с острого угла пробил в штангу, но атака продолжилась, Серхио Агуэро был выведен на удар по правому краю штрафной, откуда нанес хлесткий удар низом — 1:2.
В перерыве обе тренера сделали по замене. У хозяев Габриэль Паулиста вышел вместо Лорана Косьелни, у гостей — Яя Туре вместо Рахима Стерлинга.
В начале второго тайма "Сити" уверенно контролировал мяч — а затем внезапно пропустил. На 53-й минуте Мустафи перепрыгнул Николаса Отаменди с Уэлбеком при подаче углового Озилом и классно пробил головой — 2:2.
При ничейном счете "горожане" демонстрировали большее желание победить. Вскоре Фернандиньо мощнейшим выстрелом с дистанции проверил Оспину, а затем Давид забрал мяч после опасного удара головой Агуэро.
Однако ближе к окончанию матча темп снизился, игра стала более закрытой. Контроль мяча ничего не давал гостям. Ни одна из команд не смогла забить победный гол.
Гол Шкодрана Мустафи, случившийся без особых предпосылок, помог "Арсеналу" стабилизировать игру и зацепиться за ничью. Однако на победу "канониры" не наиграли, в результате чего остались на шестом месте в таблице.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
02.04.2017 19:55
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Последние комментарии:
Молдавский ггунер оценит поняш
https://www.youtube.com/watch?v=N8NKzH0A3dI
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бл грудак сегодня уничтожать. 3 круга по 4 упражнения/лесенки.
Ихарь норм мотивирует
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тем временем испанская помойка обоссана
http://www.euro-football.ru/article/31/1003698893_azar_ispaniya_pochemu_vyi_hotite_menya_okunut_v_dermo
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с 18-19 сезона у Арсенала будет Адидас, просто топ. 100 лям в год от них лишнего не будет
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федя!
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раз раз
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Коста xуй пинает в последних матчах, походу его летом продадут, вчера Сакхо выдал потрясающий матч, зато у колбасы в составе Матип-Клаваны, Заха вертел в дриблинге нашу оборону, Бентек выиграл почти все единоборства у наших центр дэфов, КП заслужили победу
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Реслмания 33! Верю в чудо и возвращения братьев Харди в WWE!
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Не забываем
поМЮйка - 5-28-53
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Лооол 6е место родное уже для Арсенала. Вечно 6е ахахах ну че за лохи
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Коутиньо > олицетворение эволюции таланта в топы
Лаллана > олицетворение прорыва середняка в топы
Лукас > олицетворение вечной стагнации и безнадеги
Миньолет > ссаная бельгийская тряпка. не игрок
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Проспорил свою жепу из-за ничьей...
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надеюсь всем понятно почему Реал избавился от Азазиля
это не игрок топ-уровня
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Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф раскритиковал испанского защитника "синих" Маркоса Алонсо за его игру во вчерашнем матче против "Кристал Пэлас".
"Абсолютно слабый игрок. Не вижу ни одного положительно момента в игре. Наблюдая за ним в сезоне не понимаю, почему клуб продал Филипе Луиса и Райана Бертрана. Абсолютно не вписывается в тактику клуба, из-за чего проседает центр, потому что Матич постоянно вынужден его страховать. Не вижу ни одного плюса, ни одного, а это игрок основного состава "Челси". Медленный, абсолютно не поворотливый и без изюминки. Вспомните проходы Эшли Коула и то, как он доставлял мяч в штрафную площадь соперника. Я думаю, что летом у "Челси" вновь последуют изменения на левом фланге обороны", - заявил Лебеф.
бля, budun в шоке, как так, статистика ни врет!!!
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сане топовый топ, в потенциале ссыт на азара,коутиньо и прочую "подающую надежды" шалупень.
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http://i4.football.london/incoming/article12820891.ece/ALTERNATES/s810/FootballLondon-Chelsea-Home-Kit-2017-18-Present.png
вот такая каеф,а не то говно с огромными ярко выраженными клеточками в стиле "олдскул"
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Об акции «Зажги синим»
В 2005 году крупнейшей американской организацией Autism Speaks («Аутизм говорит») была придумана акция «Зажги синим». В знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания общественности к проблемам аутизма, 2 апреля некоторые здания освещаются синим светом. Сиднейский оперный театр, Ниагарский водопад, отель-парус Burj Al Arab в Дубае, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Статуя Будды в Японии – весь мир от Великих пирамид в Гизе до башни Биг-Бен в Лондоне зажигаются в этот день синими огнями.
Россия впервые приняла участие в акции 2 апреля 2013 года. В 2016 году к «Зажги синим» присоединилась Сургутская филармония. Видеоролик, снятый в прошлом году, доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=GA9xnjckup8&feature=youtu.be
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Норм матч, с удовольствием посмотрел. Правда хотел, чтобы Арсенал выиграл, для Ливерпуля было бы получше.
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кароч колбаса чемпион
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Как они могли прое6ать дома аутсайдеру, уму непостижимо, проe6 чемпик курам будет зашквар века во всей вселенной, не переживу этого, прикончу себя, наxуй так жить, п3дц очкую сyка(
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