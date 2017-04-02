Феллайни: "Непросто играть на "Олд Траффорд"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни заявил, что его команда должна найти способ побеждать в домашних матчах.

Накануне "красные дьяволы" понесли очередную незапланированную потерю очков, не сумев взломать оборону "Вест Бромвича" — 0:0. Во всей Премьер-Лиге нет другой такой команды, которая бы сыграла вничью больше, чем "Юнайтед" — 11 раз.



Что интересно, восемь из 11 этих ничьих случились на "Олд Траффорд", и Феллайни считает, что его команда должна научиться дожимать своих соперников.



"Мы расстроены, каждый из нас расстроен. Мы потеряли много очков подобным образом, но это футбол, и мы должны продолжать сражаться. Мы должны прибавить в этом отношении".



"Когда ты играешь на выезде, другая команда старается атаковать. Но играть на "Олд Траффорд" непросто, потому что команды сюда приезжают за очком или надеются победить за счет контратаки. Мы должны найти способ выигрывать такие матчи".



"Впереди еще 10 матчей, предстоит разыграть 30 очков, поэтому мы должны продолжать идти вперед. Нас ждет много больших матчей, и мы должны быть готовы. На следующей неделе мы можем набрать шесть очков, и я надеюсь, мы сделаем это", — сообщил Феллайни MUTV.