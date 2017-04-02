"Юнайтед", "Челси" и "Сити" следят за Доннаруммой

Три представителя Премьер-Лиги, "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити", следят за юным голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, который уже в свои 18 лет оценивается в 50 миллионов фунтов.

У каждого из трех перечисленных клубов есть свои причины интересоваться "новым Джанлуиджи Буффоном". "Юнайтед" опасается ухода Давида Де Хеа в "Реал", а "Челси" переживает, что в Мадрид отправится Тибо Куртуа.



Что касается "Сити", то по ходу этого сезона главный тренер "горожан" отказался от услуг Клаудио Браво, а контракт 35-летнего Вилли Кабальеро, защищающего ворота команды в последних матчах, по-прежнему истекает в конце сезона.



По информации The Sun, все три клуба готовы в любой момент вступить в переговоры с агентом Мино Райолой, который намерен потребовать зарплату в 160 тыс. фунтов в неделю для своего клиента.



Впрочем, тремя перечисленными клубами круг претендентов на Доннарумму не ограничивается. Интерес к вундеркинду, уже дебютировавшему за сборную Италии, также проявляют "Ливерпуль", "Ювентус" и "Барселона".