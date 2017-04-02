"Юнайтед", "Челси" и "Сити" следят за Доннаруммой

Джанлуиджи Доннарумма Три представителя Премьер-Лиги, "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити", следят за юным голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, который уже в свои 18 лет оценивается в 50 миллионов фунтов.

У каждого из трех перечисленных клубов есть свои причины интересоваться "новым Джанлуиджи Буффоном". "Юнайтед" опасается ухода Давида Де Хеа в "Реал", а "Челси" переживает, что в Мадрид отправится Тибо Куртуа.

Что касается "Сити", то по ходу этого сезона главный тренер "горожан" отказался от услуг Клаудио Браво, а контракт 35-летнего Вилли Кабальеро, защищающего ворота команды в последних матчах, по-прежнему истекает в конце сезона.

По информации The Sun, все три клуба готовы в любой момент вступить в переговоры с агентом Мино Райолой, который намерен потребовать зарплату в 160 тыс. фунтов в неделю для своего клиента.

Впрочем, тремя перечисленными клубами круг претендентов на Доннарумму не ограничивается. Интерес к вундеркинду, уже дебютировавшему за сборную Италии, также проявляют "Ливерпуль", "Ювентус" и "Барселона".


Метки Доннарумма, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Милан, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2017 18:00

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  1. chelsealondon 02.04.2017 19:00 # chelsealondon
    Норм он конечно подобосрался ...

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  2. j-silver 02.04.2017 18:10 # j-silver
    В матче с пескарой он кстати как полный защекан сыграл в моменте с автоголом

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  3. ruslan19930611 02.04.2017 18:09 # ruslan19930611
    Только начали следить как он начил днить

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