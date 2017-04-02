Хау: "Будет интересно посмотреть, что решит Уилшир"

Наставник "Борнмута" Эдди Хау признался, что ему будет "интересно" посмотреть, какое решение относительно своего будущего примет полузащитник Джек Уилшир.

После истечения своей аренды у "вишенок" Уилшир должен будет решиться, вернется ли он в "Арсенал", где у него еще есть целый год по контракту, но нет внятных перспектив. Также Джек может уйти в другой клуб, а может попытаться остаться в "Борнмуте".



Не пытаясь оказывать давление на 25-летнего полузащитника, Хау отмечает, что в сложившейся ситуации Уилшир волен сам выбирать свое будущее.



"Джек сам примет решение насчет своего будущего. Конечно, совместно с "Арсеналом". В самом начале этой аренды было предельно ясно, что летом он должен будет определиться со своими следующими шагами".



"Он просто хотел сосредоточиться на своей игре за нас и на том, чтобы провести как можно более качественный сезон. Определенно, Джек проводит хороший сезон с нами, как мне кажется, и интересно посмотреть, что будет дальше", — цитирует Хау The Independent.