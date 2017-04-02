Хау: "Будет интересно посмотреть, что решит Уилшир"

Джек Уилшир Наставник "Борнмута" Эдди Хау признался, что ему будет "интересно" посмотреть, какое решение относительно своего будущего примет полузащитник Джек Уилшир.

После истечения своей аренды у "вишенок" Уилшир должен будет решиться, вернется ли он в "Арсенал", где у него еще есть целый год по контракту, но нет внятных перспектив. Также Джек может уйти в другой клуб, а может попытаться остаться в "Борнмуте".

Не пытаясь оказывать давление на 25-летнего полузащитника, Хау отмечает, что в сложившейся ситуации Уилшир волен сам выбирать свое будущее.

"Джек сам примет решение насчет своего будущего. Конечно, совместно с "Арсеналом". В самом начале этой аренды было предельно ясно, что летом он должен будет определиться со своими следующими шагами".

"Он просто хотел сосредоточиться на своей игре за нас и на том, чтобы провести как можно более качественный сезон. Определенно, Джек проводит хороший сезон с нами, как мне кажется, и интересно посмотреть, что будет дальше", — цитирует Хау The Independent.


Метки Арсенал, Борнмут, Уилшир, Хау

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2017 17:15

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