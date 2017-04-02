Кариус не жалеет о переходе в "Ливерпуль"
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус не жалеет о переходе в мерсисайдский клуб, даже несмотря на отсутствие игровой практики.
На старте сезона новичку "красных" удалось выиграть конкуренцию у Симона Миньоле, но череда результативных ошибок с его стороны заставила главного тренера Юргена Клоппа поменять свое решение и отправить Кариуса в резерв.
С середины декабря Лорис не провел ни одного матча в Премьер-Лиге, довольствуясь появлениями в кубковых турнирах. Тем не менее, немец не жалеет, что перебрался на "Энфилд" прошлым летом.
"Я не жалею, что приехал сюда. Я счастлив быть в "Ливерпуле" и вообще представлять этот" луб. Сейчас я хочу помочь команде достичь нашей главной цели - попасть в Лигу Чемпионов".
"Когда я только приехал сюда, моей целью было стать номером один. Я по-прежнему стремлюсь к этому, но нельзя забывать про перелом руки, который я получил прошлым летом. Из-за этого у меня затянулась адаптация и мне понадобилось чуть больше времени, чтобы набрать форму", - цитирует Кариуса Goal.
02.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
нормальный вратарь, просто ещё не адаптировался, вот привыкнет мясом обрастёт и будет ипашить направо и налево)
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окрепнет и начнет следующий сезон номером 1
Миньет не вратарь
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