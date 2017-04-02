"Вест Хэм" не планирует увольнять Билича

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди рассказал, что клуб по-прежнему доверяет главному тренеру Славену Биличу и не планирует увольнять хорватского специалиста.

Слухи о желании "Вест Хэма" уволить 48-летнего Билича возникли на фоне ужасающей серии из трех поражений подряд в Премьер-Лиге. Накануне "молотобойцы" лишь увеличили масштаб проблем, проиграв "Халлу" со счетом 2:1.



Тем не менее, у первых лиц "Вест Хэма" нет планов по расставанию с хорватов. Славен по-прежнему пользуется поддержкой владельцев клуба, которые уверены: тренер выведет "молотков" из кризиса.



"У меня есть только одно слово тем, кто составляет списки кандидатов на место Славена Билича: заткнитесь! Мы любим нашего тренера, поддерживаем его и планируем сохранить в "Вест Хэме". Эту чепуху распространяют люди, которые думают, что знают лучше остальных".



"Наш клуб расставался с тренерами только тогда, когда у нас были веские на то причины. Да, в этом сезоне мы испытываем большие проблемы в защите, но я уверен, что Славен разберется с ними".



"Переезд на Олимпийский Стадион тоже не мог пройти бесследно, особенно для игроков. Билич остается хозяином в доме, и мы ожидаем, что он вернет клубу тот захватывающий стиль, с которым "Вест Хэм" блестяще выступил в прошлом сезоне, - цитирует Брэйди The Sun.