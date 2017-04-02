Хиддинк отказался от работы с "Лестером"

Бывший тренер "Челси" Гус Хиддинк признался, что ответил отказом на предложение возглавить "Лестера" в остатке сезона.

После увольнения Клаудио Раньери, провалившего защиту чемпионского титула, "лисы" перебирали массу кандидатур, но в конечном итоге сделали выбор в пользу экс-помощника итальянца Крейга Шекспира.



Перед этим "Лестер" выходил на связь с бывшим тренером сборной Италии Чезаре Пранделли и 70-летним Хиддинком. В обоих случаях "Лестер" столкнулся с отказом.



"Они не делали официального предложения, но пытались прощупать почву на предмет возможного назначения. Я ответил отказом и посоветовал им сделать выбор в пользу Шекспира. По-моему, в этом есть своя логика: если вы решили уволить Раньери, почему бы вам не назначить его ассистента?"



"Шекспир прекрасно знает клуб и игроков, так почему бы не выбрать его? К счастью, я оказался прав: в первом матче они обыграли "Ливерпуля", а затем победили "Халл". Проблема с потенциальным вылетом была решена в течение каких-то пяти дней", - цитирует Хиддинка ESPN.