Конте: "Чемпионская гонка получила интригу"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что домашнее поражение его команды от "Кристал Пэлас" позволило возродить интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Накануне команда Сэма Эллардайса прервала 13-матчевую победную серию "синих" на "Стэмфорд Бридж". Благодаря этому результату "Тоттенхэм" сократил отставание от лидеров Премьер-Лиги до семи очков.



По словам Конте, чемпионская гонка еще далека от завершения, а последняя неудача его команды лишь возродила интригу в ней. Итальянец вновь убедился, что в Премьер-Лиге может произойти все что угодно.



"Конечно, для нейтральных зрителей, следящих за Премьер-Лигой, это был очень хороший результат. Чемпионская гонка стала еще более интересной, но я всегда говорил: борьба заканчивается только в тот момент, когда соперники теряют даже математические шансы вас достать".



"В противном случае нам придется побеждать в каждом матче, потому что в Англии, как я повторял много раз, просто не бывает проходных матчей. Здесь в каждой игре может случиться сенсация", - передает слова Конте The Guardian.