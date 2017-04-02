Конте: "Чемпионская гонка получила интригу"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что домашнее поражение его команды от "Кристал Пэлас" позволило возродить интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Накануне команда Сэма Эллардайса прервала 13-матчевую победную серию "синих" на "Стэмфорд Бридж". Благодаря этому результату "Тоттенхэм" сократил отставание от лидеров Премьер-Лиги до семи очков.

По словам Конте, чемпионская гонка еще далека от завершения, а последняя неудача его команды лишь возродила интригу в ней. Итальянец вновь убедился, что в Премьер-Лиге может произойти все что угодно.

"Конечно, для нейтральных зрителей, следящих за Премьер-Лигой, это был очень хороший результат. Чемпионская гонка стала еще более интересной, но я всегда говорил: борьба заканчивается только в тот момент, когда соперники теряют даже математические шансы вас достать".

"В противном случае нам придется побеждать в каждом матче, потому что в Англии, как я повторял много раз, просто не бывает проходных матчей. Здесь в каждой игре может случиться сенсация", - передает слова Конте The Guardian.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.04.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. jesus33 02.04.2017 14:03 # jesus33
    Дома проиграть 16 месту - это огромный позор для любого уважающего себя клуба.
    А для chelsea норм.

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  2. osivori 02.04.2017 14:01 # osivori
    поусон со свиристелкой порешал, через колено ломать такого хмыря, в который раз игру портит, чистейший пенальти не назначил

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  3. shirokov15 02.04.2017 13:29 # shirokov15
    Не повезло, конечно, вчера пенсам. В любом другом матче, играя так, они бы победили. Не хотел мяч влетать в ворота орлов после победного гола Бентеке. Тоттенхэм всё равно обосрётся ближе к концу.

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  4. knvlay 02.04.2017 13:22 # knvlay
    ну челси будет еще терять очки. и МЮ красиво оформит чемпионство

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  5. staryi-eblan 02.04.2017 13:04 # staryi-eblan
    в Израиле молвят на Песах: Челси будет терять очки

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