Венгер не помышляет о пенсии
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер в очередной раз заявил о своем намерении продолжить тренерскую карьеру, отбросив мысли о пенсии.
Будущее 67-летнего француза в "Арсенале" по-прежнему находится под вопросом, ведь действующий контракт Арсена истекает в конце этого сезона. В данный момент Венгер готов пообещать лишь то, что не уйдет на пенсию летом.
"Я не уйду на пенсию, пенсия — это для молодых людей. Для людей в возрасте пенсия подобна смерти. Я по-прежнему смотрю каждый футбольный матч и нахожу это интересным".
"Я испытываю чуть большее давление, чем 20 лет назад, но моя жажда успеха остается прежней. Посмотрите, каким клуб был, и каким он стал сегодня — когда я заступал на работу, у нас было семеро сотрудников, теперь 700".
"Наша акция стоила 400 фунтов, 18 тысяч — сегодня. И я скажу вам прямо — у меня нет ни одной акции".
"Я ненавижу проигрывать. Но я могу понять, почему фанаты несчастны после каждого поражения. Единственный способ добиваться побед — снова сплотиться с фанатами и постараться изо всех сил в остатке сезона. Это все, что мы можем", — цитирует Венгера Sky Sports.
02.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
без Вени будет скучно, оставайся старик!
"Я по-прежнему смотрю каждый футбольный матч и нахожу это интересным".
чем-то я похож на тебя)
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Финансист века
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Все что ты можешь это по кардиограмме витать весь сезон
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Если получится выйграть КА, то надо валить сразу
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