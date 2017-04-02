Венгер не помышляет о пенсии

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер в очередной раз заявил о своем намерении продолжить тренерскую карьеру, отбросив мысли о пенсии.

Будущее 67-летнего француза в "Арсенале" по-прежнему находится под вопросом, ведь действующий контракт Арсена истекает в конце этого сезона. В данный момент Венгер готов пообещать лишь то, что не уйдет на пенсию летом.

"Я не уйду на пенсию, пенсия — это для молодых людей. Для людей в возрасте пенсия подобна смерти. Я по-прежнему смотрю каждый футбольный матч и нахожу это интересным".

"Я испытываю чуть большее давление, чем 20 лет назад, но моя жажда успеха остается прежней. Посмотрите, каким клуб был, и каким он стал сегодня — когда я заступал на работу, у нас было семеро сотрудников, теперь 700".

"Наша акция стоила 400 фунтов, 18 тысяч — сегодня. И я скажу вам прямо — у меня нет ни одной акции".

"Я ненавижу проигрывать. Но я могу понять, почему фанаты несчастны после каждого поражения. Единственный способ добиваться побед — снова сплотиться с фанатами и постараться изо всех сил в остатке сезона. Это все, что мы можем", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2017 12:00

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  1. ssa 02.04.2017 12:46 # ssa
    без Вени будет скучно, оставайся старик!

    "Я по-прежнему смотрю каждый футбольный матч и нахожу это интересным".

    чем-то я похож на тебя)

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  2. suarezov 02.04.2017 12:40 # suarezov
    Финансист века

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  3. tjk4 02.04.2017 12:38 # tjk4
    Все что ты можешь это по кардиограмме витать весь сезон

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  4. mancunia-planet 02.04.2017 12:04 # mancunia-planet
    Если получится выйграть КА, то надо валить сразу

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