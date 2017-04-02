Венгер не помышляет о пенсии

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер в очередной раз заявил о своем намерении продолжить тренерскую карьеру, отбросив мысли о пенсии.

Будущее 67-летнего француза в "Арсенале" по-прежнему находится под вопросом, ведь действующий контракт Арсена истекает в конце этого сезона. В данный момент Венгер готов пообещать лишь то, что не уйдет на пенсию летом.



"Я не уйду на пенсию, пенсия — это для молодых людей. Для людей в возрасте пенсия подобна смерти. Я по-прежнему смотрю каждый футбольный матч и нахожу это интересным".



"Я испытываю чуть большее давление, чем 20 лет назад, но моя жажда успеха остается прежней. Посмотрите, каким клуб был, и каким он стал сегодня — когда я заступал на работу, у нас было семеро сотрудников, теперь 700".



"Наша акция стоила 400 фунтов, 18 тысяч — сегодня. И я скажу вам прямо — у меня нет ни одной акции".



"Я ненавижу проигрывать. Но я могу понять, почему фанаты несчастны после каждого поражения. Единственный способ добиваться побед — снова сплотиться с фанатами и постараться изо всех сил в остатке сезона. Это все, что мы можем", — цитирует Венгера Sky Sports.