Гвардиола: "Венгер прав, четвертое место — это трофей"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился с тезисом своего коллеги из "Арсенала" Арсена Венгера о том, что четвертое место Премьер-Лиги сродни трофею.
Несколько лет назад Венгер сделал знаменитое признание о том, что четвертое место в Премьер-Лиге является для него полновесным трофеем. Столкнувшись с огромными трудностями в своем первом английском сезоне, теперь Гвардиола готов согласиться с Арсеном.
"Здесь в Англии попадание в Лигу Чемпионов совершенно точно сродни трофею. Нет, я не говорю, что предпочел бы попасть в Лигу Чемпионов вместо победы в Кубке Англии, но это сродни завоеванию трофеев, ведь здесь так много сильных команд".
"Нам важно постараться сделать это, но в Лигу Чемпионов желают попасть шесть команд, и две в любом случае останутся за бортом. Даже "Эвертон" участвует в этой борьбе. Этот год получается каким-то удивительным".
"Челси" и "Челси" не выступают в еврокубках, и когда ты смотришь на игроков "Челси" и "Ливерпуля", то удивляешься, что такого могло произойти в прошлом сезоне, что они даже не попали в Лигу Европы. Вот, насколько это сложно", — цитирует Гвардиолу Goal.
02.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
в следующем году одни Челси будут выступать в еврокубках.
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Опять обоссал старика, Топарь Пеп !
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С еще одним троферастом вас, твари!
"Челси" и "Челси" не выступают в еврокубках. Гениально!
А вообще, тут все великолепны, и Пипка, и Пихайло.
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Лысый с ума сошел
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Да, но Челси все равно будет терять очки
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