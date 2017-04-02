Гвардиола: "Венгер прав, четвертое место — это трофей"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился с тезисом своего коллеги из "Арсенала" Арсена Венгера о том, что четвертое место Премьер-Лиги сродни трофею.

Несколько лет назад Венгер сделал знаменитое признание о том, что четвертое место в Премьер-Лиге является для него полновесным трофеем. Столкнувшись с огромными трудностями в своем первом английском сезоне, теперь Гвардиола готов согласиться с Арсеном.

"Здесь в Англии попадание в Лигу Чемпионов совершенно точно сродни трофею. Нет, я не говорю, что предпочел бы попасть в Лигу Чемпионов вместо победы в Кубке Англии, но это сродни завоеванию трофеев, ведь здесь так много сильных команд".

"Нам важно постараться сделать это, но в Лигу Чемпионов желают попасть шесть команд, и две в любом случае останутся за бортом. Даже "Эвертон" участвует в этой борьбе. Этот год получается каким-то удивительным".

"Челси" и "Челси" не выступают в еврокубках, и когда ты смотришь на игроков "Челси" и "Ливерпуля", то удивляешься, что такого могло произойти в прошлом сезоне, что они даже не попали в Лигу Европы. Вот, насколько это сложно", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. palach221078 02.04.2017 11:16 # palach221078
    в следующем году одни Челси будут выступать в еврокубках.

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  2. mancityman 02.04.2017 11:11 # mancityman
    Опять обоссал старика, Топарь Пеп !

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  3. vyrentz 02.04.2017 11:04 # vyrentz
    С еще одним троферастом вас, твари!

    "Челси" и "Челси" не выступают в еврокубках. Гениально!

    А вообще, тут все великолепны, и Пипка, и Пихайло.

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  4. chebrec 02.04.2017 11:04 # chebrec
    Лысый с ума сошел

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  5. staryi-eblan 02.04.2017 11:03 # staryi-eblan
    Да, но Челси все равно будет терять очки

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