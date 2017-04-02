Гвардиола: "Венгер прав, четвертое место — это трофей"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился с тезисом своего коллеги из "Арсенала" Арсена Венгера о том, что четвертое место Премьер-Лиги сродни трофею.

Несколько лет назад Венгер сделал знаменитое признание о том, что четвертое место в Премьер-Лиге является для него полновесным трофеем. Столкнувшись с огромными трудностями в своем первом английском сезоне, теперь Гвардиола готов согласиться с Арсеном.



"Здесь в Англии попадание в Лигу Чемпионов совершенно точно сродни трофею. Нет, я не говорю, что предпочел бы попасть в Лигу Чемпионов вместо победы в Кубке Англии, но это сродни завоеванию трофеев, ведь здесь так много сильных команд".



"Нам важно постараться сделать это, но в Лигу Чемпионов желают попасть шесть команд, и две в любом случае останутся за бортом. Даже "Эвертон" участвует в этой борьбе. Этот год получается каким-то удивительным".



"Челси" и "Челси" не выступают в еврокубках, и когда ты смотришь на игроков "Челси" и "Ливерпуля", то удивляешься, что такого могло произойти в прошлом сезоне, что они даже не попали в Лигу Европы. Вот, насколько это сложно", — цитирует Гвардиолу Goal.