"Арсенал" положил глаз на Идриссу Гейе

Грядущим летом "Арсенал" постарается приобрести опорного полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе.

На днях главный тренер "канониров" Арсен Венгер заявил, что уже работает над подготовкой к следующему сезону, несмотря на неопределенность вокруг своего будущего. По информации Daily Mirror, одной из своих приоритетных целей на лето француз избрал как раз Гейе.



В этом сезоне "Арсенал" демонстрирует чересчур ненадежную игру в обороне, и Венгер считает, что проблема не столько в защитниках, сколько в опорной зоне. Как раз сюда Арсен и хочет пригласить Идриссу, которого по стилю игры сравнивают с Нголо Канте из "Челси".



Отметим, что сами "ириски" купили Гейе лишь прошлым летом у "Астон Виллы" за 9 миллионов фунтов. Мерсисайдский клуб совершенно точно не захочет терять ведущего игрока, однако это не останавливает Венгера, утверждает источник.



В борьбе за 27-летнего сенегальца "Арсенал" рискует столкнуться с жесточайшей конкуренцией, потому что интерес к Идриссе также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Севилья", "Валенсия", "РБ Лейпциг" и "Байер".