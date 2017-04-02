"Арсенал" положил глаз на Идриссу Гейе

Идрисса Гейе Грядущим летом "Арсенал" постарается приобрести опорного полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе.

На днях главный тренер "канониров" Арсен Венгер заявил, что уже работает над подготовкой к следующему сезону, несмотря на неопределенность вокруг своего будущего. По информации Daily Mirror, одной из своих приоритетных целей на лето француз избрал как раз Гейе.

В этом сезоне "Арсенал" демонстрирует чересчур ненадежную игру в обороне, и Венгер считает, что проблема не столько в защитниках, сколько в опорной зоне. Как раз сюда Арсен и хочет пригласить Идриссу, которого по стилю игры сравнивают с Нголо Канте из "Челси".

Отметим, что сами "ириски" купили Гейе лишь прошлым летом у "Астон Виллы" за 9 миллионов фунтов. Мерсисайдский клуб совершенно точно не захочет терять ведущего игрока, однако это не останавливает Венгера, утверждает источник.

В борьбе за 27-летнего сенегальца "Арсенал" рискует столкнуться с жесточайшей конкуренцией, потому что интерес к Идриссе также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Севилья", "Валенсия", "РБ Лейпциг" и "Байер".


Метки Арсенал, Гейе, слухи, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2017 10:00

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  1. budun 02.04.2017 10:27 # budun
    оч хороший опорник

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  2. grafters 02.04.2017 10:22 # grafters
    А как же топ опорник Коклен?

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  3. xxx7xxx7xxx7 02.04.2017 10:18 # xxx7xxx7xxx7
    мясо для Коутиньо,во втором и третьем голе вчера прошел как статую,уровень Орсиноля,типикал елнени каклен вилшер и тд и тп.

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