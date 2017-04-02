"Юнайтед" заинтересован в возвращении Майкла Кина

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному защитнику "Бернли" Майклу Кину, который лишь два года назад был продан на "Терф Мур" за 2.5 миллиона фунтов.

В этом сезоне воспитанник "красных дьяволов" добился впечатляющего прогресса, а в прошлом месяце дебютировал за сборную Англии, причем заслужил высочайшие оценки своей уверенной игрой.



Как сообщает Daily Mail, главным претендентом на 24-летнего Кина остается "Эвертон", конкуренцию которому готовы составить "Ливерпуль" и "Челси". Однако теперь интерес к Майклу проявил и "Юнайтед".



В случае с полузащитником Полем Погба прошлым летом руководство "дьяволов" уже показало, что не боится признавать свои ошибки и возвращать игроков, пускай даже дорогой ценой.



Ожидается, что грядущим летом "Бернли" потребует за Кина минимум 25 млн. фунтов. Однако "Юнайтед" вправе рассчитывать на скидку, потому что клуб с "Олд Траффорд" должен получить 25% с последующей продажи Майкла "бордовыми".



"Не нужно быть ученым по строительству ракет, чтобы вычислить интерес некоторых клубов. Это обычное дело. Совсем не кажется, что это как-то вскружило ему голову", — сообщил на днях тренер "Бернли" Шон Дайч.