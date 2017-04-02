Эллардайс сравнил Заху с Азаром

Уилфрид Заха Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс считает, что его вингер Уилфрид Заха способен достичь уровня звезды "Челси" Эдена Азара.

24-летний Заха сыграл ключевую роль в сенсационной победе "орлов" над лидером Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в субботу (1:2). Уилфрид отличился сам и отдал результативную передачу на Кристиана Бентеке.

Комментируя игру своего подопечного, который имел еще пару отличных моментов, Эллардайс сравнил Заху с одним из главных претендентов на звание Игрока Года.

"Уилф должен быть доволен собой. В данный момент он стабильно играет и сегодня совершенно точно продемонстрировал уровень своего футбола при розыгрыше мяча".

"В команде нашего соперника есть такой же выдающийся в индивидуальном плане игрок, как и Уилф. И это Азар. Думаю, Уилф может равняться на его мастерство и стараться соответствовать ему".

"Но он уже и так реализует свой потенциал, играя подобным образом. Его потенциал становится реальностью", — цитирует Эллардайса ESPN.


Метки Заха, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Челси, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. ruschelsea 02.04.2017 08:51 # ruschelsea
    так азара даже на фапле не унижали.

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  2. felixok 02.04.2017 08:09 # felixok
    Скорее хрен с пальцем

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