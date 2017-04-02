Эллардайс сравнил Заху с Азаром

Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс считает, что его вингер Уилфрид Заха способен достичь уровня звезды "Челси" Эдена Азара.

24-летний Заха сыграл ключевую роль в сенсационной победе "орлов" над лидером Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в субботу (1:2). Уилфрид отличился сам и отдал результативную передачу на Кристиана Бентеке.



Комментируя игру своего подопечного, который имел еще пару отличных моментов, Эллардайс сравнил Заху с одним из главных претендентов на звание Игрока Года.



"Уилф должен быть доволен собой. В данный момент он стабильно играет и сегодня совершенно точно продемонстрировал уровень своего футбола при розыгрыше мяча".



"В команде нашего соперника есть такой же выдающийся в индивидуальном плане игрок, как и Уилф. И это Азар. Думаю, Уилф может равняться на его мастерство и стараться соответствовать ему".



"Но он уже и так реализует свой потенциал, играя подобным образом. Его потенциал становится реальностью", — цитирует Эллардайса ESPN.