Погба должен вернуться к матчу с "Эвертоном"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба должен вернуться в строй к следующему матчу своего клуба — против "Эвертона" во вторник.

Напомним, Погба находится вне игры с ответного матча Лиги Европы против "Ростова" 16 марта, когда он получил травму задней поверхности бедра. Полю не удалось восстановиться за время международной паузы, в результате чего он пропустил домашний поединок с "Вест Бромвичем" в субботу.



Однако, как сообщает Sky Sports, после окончания безголевого матча на "Олд Траффорд" Погба — наряду с Люком Шоу и Уэйном Руни — принял участие в небольшом занятии для запасных. И это является свидетельством тому, что 24-летний француз близок к окончательному выздоровлению.



Таким образом, Поль имеет шансы сыграть против "Эвертона" в следующий вторник. К этому же матчу вернутся Андер Эррера и Златан Ибрагимович, чьи дисквалификации теперь истекли.