"Арсенал" — "Манчестер Сити". Накануне

"Арсенал" и "Манчестер Сити" сражаются за места в четверке, вылетев из Лиги Чемпионов. Положение "канониров" близко к безнадежному, как и настроения в стане команды Венгера, но соперник вроде "Сити" может вернуть лондонцам интерес к футболу.

На "Эмирейтс" поселилась безнадега и неопределенность — ряд игроков разуверились в том, что когда-то смогут выиграть что-то существенное с "Арсеналом", текущие результаты команды ужасают, а мораль всей команды упала ниже плинтуса — никогда еще при Венгере не наблюдалось столь низкой мотивации игроков.



К вылетам "Арсенала" из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала можно привыкнуть, да и мало кто верил, что в своем нынешнем состоянии "канониры" способны пройти "Баварию", но то, с какой легкостью далеко небезгрешный немецкий клуб разделал команду Венгера, стало последней каплей, погрузившей игроков в депрессию.



Дальнейшие результаты только усугубили ее — "Арсенал" выиграл всего три матча из девяти последних, где две победы были добыты над любительскими командами в Кубке Англии, и фактически все поражения были безнадежными по счету и по игре. Наверное, команде повезло еще и с тем, что был отложен матч с "Саутгемптоном" на выезде, иначе одним поражением было бы больше, а сейчас очень вовремя подоспела пауза на игры сборных.



Возможно, ведущим футболистам "Арсенала" удалось чуть развеяться, да и соперник в лице "Манчестер Сити" поможет собраться — проигрывать четвертый раз кряду в чемпионате не хочется в любом случае, что бы ни случилось в конце сезона с теми же Озилом, Санчесом, Чемберленом и другими игроками, сидящими на чемоданах. Наверное, именно в этом единственный шанс "Арсенала" даже не спасти сезон, а хотя бы остановить падение в бездну, а для игроков — снова начать уважать себя.



"Манчестер Сити" тоже проводит далеко не лучший сезон, но до того уровня разочарования результатами команды, к которому приблизились фаны "Арсенала", поклонникам "горожан" очень далеко. Во-первых, все понимали, что при всем реноме Гвардиолы, ему понадобится время для адаптации в Англии, а во-вторых, "горожане" еще могут выиграть Кубок Англии и гарантировать себе Лигу Чемпионов на следующий сезон, потому — есть грусть, но нет уныния и безнадеги.



К тому же, игра "Сити" в атаке выглядит неплохо — есть большие проблемы с реализацией моментов, но команда создает их усилиями разыгравшихся Сане, Стерлинга, Де Брюйне и Сильвы, а это — повод для оптимизма даже при стабильно слабой игре команды в защите. Матч с "Ливерпулем" показал большой потенциал команды Гвардиолы в атаке, и тот фронт работ, который важно проделать именно сейчас — при должной концентрации в завершающей стадии "Сити" имел бы гораздо больше очков, да и в Лиге Чемпионов не остался бы на обочине.



Слова



Арсен Венгер о ситуации с его контрактом: "Приводит ли моя ситуация к нестабильности? Нет! Приоритет в жизни всегда в том, чтобы сосредоточиться на важном, а не искать оправдания. На данный момент наши результаты далеки от желаемых, но мы должны сделать для себя приоритетом то, что происходит на поле. Быть профессионалами на футбольном поле, а не искать оправдания там, где их быть не должно".



О поражении от "Вест Бромвича": "Игра с "Вест Бромвичем" — это тот тип матчей, к которым нужно быть готовыми в Англии. Я согласен со словами о бесполезном владении — 70% владения мячом не дали нам ничего. С тем преимуществом, что у нас было, мы не создали достаточного количества голевых моментов. Мы были пойманы на том, в чем силен соперник — на стандартах".



О будущем Санчеса и его словах о том, что он хочет остаться в Лондоне, но в команде, которая борется за трофеи: "Я истолковал это в положительном ключе — есть только одна команда в Лондоне, где он счастлив. Это правда, что прежде мы чуть сдали позиции в финансовом плане, но мы были вынуждены продавать игроков. Сейчас все не так — у Санчеса остается полтора года по контракту с "Арсеналом" и я не думаю, что тут есть повод для какой-либо спешки".



Пеп Гвардиола об отношении болельщиков к Венгеру: "Когда он снова начнет побеждать, болельщики снова будут счастливы. Я обещаю вам — на 100%. В Премьер-Лиге непросто выигрывать, но я уверен, что болельщики уважают все то, что сделал Арсен Венгер".



"Люди должны понимать, как сложен футбол сегодня, и то, что все команды хорошо подготовлены. Когда боссы решат или Арсен решит, что ему лучше уйти или же остаться — это будет лучшее решение для "Арсенала". Игроки оценивают все по тому, что они видят на тренировках, по своему участию в команде — всегда есть те, кто остаются недовольными — особенно среди тех, кто мало играет. Но для болельщиков все зависит от результатов".



О Габриеле Жезусе и его шансах сыграть в этом сезоне: "Костыли уже отброшены, и он начал свободно ходить. Мы надеемся, что вскоре он начнет бегать и делать некоторые упражнения. Надеюсь, он сможет помочь нам в последних матчах сезона и подойти здоровым к предсезонке".



Интересные факты



- "Арсенал" проиграл лишь один из 19 последних домашних матчей против "Сити" в Премьер-Лиге — 12 побед, шесть ничьих;

- "Манчестер Сити" может выиграть у "Арсенала" дважды на протяжении одного чемпионата впервые с сезона 1975/76;

- последние семь матчей между этими командами подарили 27 голов — по 3,86 гола в среднем за игру;

- Арсен Венгер выиграл лишь два из предыдущих девяти матчей против команд Пепа Гвардиолы — две победы, две ничьи, пять поражений;

- это всего лишь второй случай в истории Премьер-Лиги, когда "Арсенал" встречает апрель за пределами топ-5 при Венгере — ранее подобное случилось в 2006 году;

- Тео Уолкотт забил четыре гола в четырех последних матчах Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", но сейчас он не забивает в чемпионате с декабря — как раз после гола в ворота "горожан";

- только Тьерри Анри имеет лучшую статистику результативности в матчах против команд из Лондона (0,73 гола за игру), чем Серхио Агуэро (0,7), среди нападающих, сыгравших в Премьер-Лиге минимум 15 игр. У аргентинца — 37 голов в 53 матчах против команд из столицы Великобритании;

- обе команды — лучшие в этом сезоне по количеству голов, забитых игроками, выходившими на замену — восемь у "Арсенала" и семь у "Сити";

- Пеп Гвардиола проиграл в этом сезоне пять матчей чемпионата с "Сити" — шесть раз в лиге на протяжении одного чемпионата он не проигрывал никогда;

- "Манчестер Сити" выиграли только четыре из 15 последних матчей Премьер-Лиги, которые проходили в воскресенье — четыре победы, шесть ничьих, шесть поражений;

- если убрать все голы, забитые после 85 минуты, то больше всего от этого пострадал бы в Премьер-Лиге "Арсенал" — потеря семи очков привела бы к тому, что "канониры" оказались ниже "Эвертона" и "Вест Бромвича" в турнирной таблице;

- "Манчестер Сити" пропустил в этом сезоне всего шесть голов после стандартных положений — меньше, чем кто-либо в Премьер-Лиге.



Кадровая ситуация



Месут Озил сможет вернуться в стартовый состав "Арсенала" после шести недель отсутствия, но точно не сможет сыграть за "Арсенал" Петр Чех. Алексис Санчес готов, но есть проблемы со здоровьем у Лукаса Переса, и все так же недоступен Санти Касорла.



У "Манчестер Сити", как уже говорилось, только отбросил костыли Габриэль Жезус, а кроме того, есть еще один пациент на длительном лечении — Илкай Гюндоган. Зато Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг, получившие микротравмы в сборных, будут готовы выйти в основе.



Тактика



Несмотря на то, что "Арсенал" проиграл три матча в чемпионате кряду, не стоит ждать от Венгера революций и каких-то сюрпризов в составе — во-первых, у него нет нужного богатства выбора, а во-вторых, он уже пробовал экспериментировать, и становилось только хуже. Ставка на лонг-боллы против "Ливерпуля" выглядела безумно удручающей, потому мы увидим достаточно привычное для нынешнего сезона сочетание игроков — без Жиру и с Оспиной в воротах.



Путь к возвращению конкурентоспособности "Арсенала" не в каких-то кадровых или тактических решениях, а в том, чтобы игроки снова заиграли в свою силу — хотя бы на уровне первого круга. Понятно, что в нынешней ситуации это сложно, но такой соперник, как "Сити", лучше всего подходит для того, чтобы вернуть блеск в глаза лидеров "Арсенала" — все же какое-то самоуважение у них должно быть, да и на такие матчи настраивать футболистов не нужно.



"Манчестер Сити" неплохо выглядел в атаке в матче с "Ливерпулем", потому менять пятерку атакующих игроков Гвардиоле нет никакого смысла. Есть логика в том, чтобы вернуть в центр поля Фернандиньо, а справа использовать Сабалету, а в остальном состав "Сити" будет очень похож на то, что мы видели в игре против "Ливерпуля".



Для "Сити" сейчас важно в первую очередь улучшить эффективность команды в атаке, начать реализовывать моменты ,и тут никакие кадровые перестановки, тем более при достаточно скудном выборе во всех линиях, не помогут. Кажется, просто стоит надеяться, что все, что игроки "Сити" не забили в игре с "Ливерпулем", они смогут забить сегодня — такое в футболе бывает.



Ориентировочные составы



"Арсенал": Оспина — Беллерин, Мустафи, Косьелни, Монреаль — Коклен, Джака — Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек — Санчес



"Манчестер Сити": Кабальеро — Сабалета, Отаменди, Стоунс, Клиши — Фернандиньо — Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане — Агуэро



Прогноз



Большие матчи в этом сезоне достаточно часто удивляют, и когда все ждут очевидной и напрашивающейся уверенной победы одной из команд, время от времени случаются сюрпризы. В этой игре по логике вещей есть преимущество у "Сити" — команда Гвардиолы неплохо смотрится в атаке, а моральное ее состояние уж точно лучше, чем у депрессивного "Арсенала".



Но "канониры" умеют играть против "Сити", к тому же, поездки в национальные сборные действительно просто обязаны пойти на пользу ведущим игрокам команды — не исключено, что "Арсенал" все же при всех своих проблемах не проиграет. Но голы точно должны быть — эта пара традиционно результативна — 3,86 года в среднем за игру в семи последних матчах это подтверждают.



