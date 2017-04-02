Куман критикует "безумное" поведение Клоппа у бровки
Тренер "Эвертона" Рональд Куман подверг критике поведение своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" во время мерсисайдского дерби.
На протяжении субботнего матча на "Энфилде", завершившегося победой хозяев со счетом 3:1, Куман и Клопп постоянно конфликтовали друг с другом на бровке. Предметом их разногласий были единоборства игроков — особенно жесткий фол Росса Баркли на Деяне Ловрене на 38-й минуте. Чересчур буйное поведение Юргена и его помощников не понравилось Рональду.
"Мне не нравится, когда тренеры постоянно кричат со скамейки на рефери и лайнсменов, делая большое шоу из единоборств. Сходить с ума после одного столкновения? Там даже не потребовался физиотерапевт".
"Это не то, что мне нравится. Это мужской вид спорта, и ты должен вести себя соответствующим образом. Это часть футбола. Мы не делаем шоу, как скамейка "Ливерпуля". Мы другие, мы все в игре и не отвлекаемся на споры с рефери и лайнсменами", — сообщил Куман Sky Sports.
Однако Юрген не стал вступать в заочную перепалку со своим голландским коллегой после матча.
"Это немного сложно и походит на слухи. Лично мне он ничего такого не говорил. Мы пожали руки после матча, и я не думаю, что моя работа — обсуждать его".
"Мой штаб в порядке, они по-настоящему хорошие парни, они погружены в игру. Они не просили ничего, что было бы неправильным. Иногда наши очки затемнены — такое бывает — но иногда мы видим довольно четко", — заявил Клопп.
02.04.2017 00:05
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