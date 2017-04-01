Моуриньо недоволен своими атакующими игроками и Дином

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг критике своих игроков атакующей группы после безголевой ничьей против "Вест Бромвича", а заодно высказал претензии к судейству Майка Дина.

Проведя 90 минут субботнего матча на "Олд Траффорд" в глухой обороне, "дрозды" позволили своему сопернику создать лишь считанное количество моментов, но и теми "красные дьяволы" не воспользовались.



Впрочем, этот матч не стал исключением — в 15 домашних поединках этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил лишь 20 голов. После очередной неудачи Моуриньо на публику высказал свои претензии Генриху Мхитаряну, Антони Мартиалю, Джесси Лингарду и Маркусу Рэшфорду.



"Должен сказать, шестеро моих игроков — Валенсия, Рохо, Байи, Янг, Кэррик и Феллайни — были феноменальны. Остальные четверо? Они должны были забить гол".



"Эти шестеро парней обеспечивают нам стабильность, стабильность в организации оборонительной игры, стабильность в розыгрыше мяча. Но когда дело доходит до завершения моментов, мы должны забивать".



"Совершая последнее касание, ты должен забивать. Если голкипер совершает феноменальные сейвы, то ладно — стоит похвалить голкипера. Но когда вы выходите на одного голкипера, как много раз в это сезоне мы не пасовали на последнего игрока и не забивали победный гол?" — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также от Жозе, который после очередной потери очков находился не в настроении, слегка досталось и рефери Майку Дину.



"Я не думаю, что сегодня рефери совершал ошибки в штрафной. Не думаю так, не имею понятия насчет этого. Я просто думаю, что Майк вел игру таким образом, что это подходило "Вест Бромвичу" — команде, которая хочет остановить игру, которая тянет время, которая хочет разочаровать соперника".



"Но, да, мы полностью заслуживали победу, и мы потеряли два очка", — добавил Моуриньо.