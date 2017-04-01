Конте: "Важно сосредоточиться на матче с "Сити"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал свою команду забыть о домашнем поражении от "Кристал Пэлас" и сосредоточиться на следующем матче.

В субботу абсолютный фаворит чемпионской гонки Премьер-Лиги допустил неожиданную осечку, дома проиграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:2. Однако Конте не сильно печалится по поводу этого результата и надеется, что против "Манчестер Сити" на следующей неделе его команда достойно отреагирует на эту неудачу.

"Это футбол. Мы должны принять результат. Мы забили гол спустя пять минут и пропустили два за считанные минуты. Когда пропускаешь таким образом, то должен осознать ситуацию и поработать над исправлением этих ошибок".

"В каждом матче в Англии случиться может всякое. Эта лига так сильна. Сегодня нам противостояла команда с сильными игроками. Думаю, они подтвердили, что являются хорошей командой".

"Теперь нам нужно думать о следующем матче. Если бы мы выиграли, то были бы счастливы, но теперь важно сосредоточиться на "Манчестер Сити", — сообщил Конте BBC.


Метки Конте, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2017 21:00

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  1. edgarkuznetsov 01.04.2017 22:15 # edgarkuznetsov
    с аналом у мс ничья, а этих надерут второй раз подряд дома

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  2. blackdreamer 01.04.2017 21:49 # blackdreamer
    макаронина понял что не все может еврей купить

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  3. jesus33 01.04.2017 21:42 # jesus33
    На бумаге Сити конечно явный фаворит, но chelsea вполне по силам сотворить настоящую сенсацию.

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  4. manutd-20champ 01.04.2017 21:40 # manutd-20champ
    Сегодня нам противостояла команда с сильными игроками. Думаю, они подтвердили, что являются хорошей командой............................. ллооооооолллл

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  5. manutd-20champ 01.04.2017 21:38 # manutd-20champ
    важно соснуть у Сити

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  6. electric 01.04.2017 21:18 # electric
    не долго музыка играла...

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  7. pistolero-lfc 01.04.2017 21:18 # pistolero-lfc
    Сити завтра будут играть с еще большей мотивацией.

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