Конте: "Важно сосредоточиться на матче с "Сити"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал свою команду забыть о домашнем поражении от "Кристал Пэлас" и сосредоточиться на следующем матче.
В субботу абсолютный фаворит чемпионской гонки Премьер-Лиги допустил неожиданную осечку, дома проиграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:2. Однако Конте не сильно печалится по поводу этого результата и надеется, что против "Манчестер Сити" на следующей неделе его команда достойно отреагирует на эту неудачу.
"Это футбол. Мы должны принять результат. Мы забили гол спустя пять минут и пропустили два за считанные минуты. Когда пропускаешь таким образом, то должен осознать ситуацию и поработать над исправлением этих ошибок".
"В каждом матче в Англии случиться может всякое. Эта лига так сильна. Сегодня нам противостояла команда с сильными игроками. Думаю, они подтвердили, что являются хорошей командой".
"Теперь нам нужно думать о следующем матче. Если бы мы выиграли, то были бы счастливы, но теперь важно сосредоточиться на "Манчестер Сити", — сообщил Конте BBC.
01.04.2017 21:00
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Последние комментарии:
с аналом у мс ничья, а этих надерут второй раз подряд дома
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макаронина понял что не все может еврей купить
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На бумаге Сити конечно явный фаворит, но chelsea вполне по силам сотворить настоящую сенсацию.
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Сегодня нам противостояла команда с сильными игроками. Думаю, они подтвердили, что являются хорошей командой............................. ллооооооолллл
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важно соснуть у Сити
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не долго музыка играла...
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Сити завтра будут играть с еще большей мотивацией.
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