Конте: "Важно сосредоточиться на матче с "Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал свою команду забыть о домашнем поражении от "Кристал Пэлас" и сосредоточиться на следующем матче.

В субботу абсолютный фаворит чемпионской гонки Премьер-Лиги допустил неожиданную осечку, дома проиграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:2. Однако Конте не сильно печалится по поводу этого результата и надеется, что против "Манчестер Сити" на следующей неделе его команда достойно отреагирует на эту неудачу.



"Это футбол. Мы должны принять результат. Мы забили гол спустя пять минут и пропустили два за считанные минуты. Когда пропускаешь таким образом, то должен осознать ситуацию и поработать над исправлением этих ошибок".



"В каждом матче в Англии случиться может всякое. Эта лига так сильна. Сегодня нам противостояла команда с сильными игроками. Думаю, они подтвердили, что являются хорошей командой".



"Теперь нам нужно думать о следующем матче. Если бы мы выиграли, то были бы счастливы, но теперь важно сосредоточиться на "Манчестер Сити", — сообщил Конте BBC.