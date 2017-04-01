Моуриньо раздражен ничьей с "Вест Бромвичем"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг жесточайшей критике игровой стиль "Вест Бромвича", которому в субботу удалось добиться ничейного результата на "Олд Траффорд" — 0:0.

На протяжении всех 90 минут "дрозды" действовали в сугубо оборонительной манере, позволив сопернику создать лишь горстку моментов. Подобная игра в исполнении соперника вызвала сильное раздражение у Моуриньо.



"Думаю ли я, что матч был равным? Мне жаль это говорить, но вы задаете глупый вопрос. Когда за 90 минут одна команда лишь раз пересекает центральную линию поля, а другая команда без устали трудится на чужой половине поля, то как можно спрашивать, равный ли матч?"



"Давид Де Хеа просто спал, а в концовке сделал забавную вещь, от которой я даже засмеялся".



"Одна команда держала мяч, другая — нет. Одна команда стремилась к победе, другая — к ничьей. Один голкипер позабавился, другой совершил три отличных сейва".



"В этом сезоне у нас много ничьих. Команды приезжают сюда лишь обороняться. Приезжающие сюда голкиперы становятся лучшим игроком матча. Мы не можем забить гол, даже при выходе один на один. Мы превосходим каждого по качеству игры и направлению игры, по владению, созиданию и амбициям, но мы слишком много матчей завершаем вничью", — рассказал Моуриньо BBC.