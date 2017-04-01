Почеттино: "Мы сражаемся за победу в Премьер-Лиге"

Сократив отставание от вершины таблицы до семи очков, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о своих амбициях навязать борьбу лидирующему "Челси".

В субботу "синие" допустили осечку в дерби против "Кристал Пэлас", потерпев свое первое домашнее поражение за более чем полгода (1:2). А в параллельном матче "шпорам" удалось дожать "Бернли" — 2:0.



Таким образом, теперь между двумя первыми командами Премьер-Лиги всего семь очков разницы, и Почеттино настроен продолжить погоню за лидером.



"Я очень горжусь, потому что это был по-настоящему тяжелый матч для нас. Мы проявили замечательный характер, я очень горжусь и доволен, потому что во втором тайме мы сыграли очень хорошо".



"Это победа огромной важности для нас — мы должны быть на чеку, если "Челси" станет ошибаться, и сегодня вышло именно так. Мы сражаемся за победу в Премьер-Лиге".



"Когда тебе удается сократить отставание до семи очков, то это ощущается совершенно иначе, нежели 10 очков — однако мы должны быть на чеку, если "Челси" продолжит ошибаться. Мы хотим сражаться до самого конца сезона", — сообщил Почеттино BBC.