"Пэлас" сенсационно обыграл "Челси"

"Челси" потерпел свое первое домашнее поражение с середины сентября, проиграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.

Тибо Куртуа и Эден Азар оправились после своих травм и вышли в старте "синих". А вот Виктор Мосес из-за проблем со здоровьем в заявку не попал, что обеспечило шансом проявить себя Педро.



А вот стартовый состав "орлов" не изменился относительно победы над "Уотфордом" перед международным перерывом.



"Кристал Пэлас" не продержался против лидера Премьер-Лиги и пяти минут. Азар принялся финтить на левом краю штрафной площади, после чего прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Цеск Фабрегас и с касанием штанги поразил ворота — 1:0.



Однако гости не пали духом, и на девятой минуте Уилфрид Заха классно развернулся в штрафной в окружении трех защитников и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.



Прошло еще две минуты, и счет стал в пользу "орлов". Кристиан Бентеке убежал в прорыв, однако Давиду Луису с Нголо Канте удалось лишить его мяча. Правда, мяч достался Захе, который тут же сделал передачу назад бельгийцу, а тот взял паузу и подсек сферу перед прилегшим на газон Куртуа — 1:2.



Такое развитие событий не устраивало хозяев, и они пошли большими силами вперед. Однажды "Челси" мог рассчитывать на пенальти, но рефери проигнорировал игру рукой Андроса Таунсенда. Отличный момент отличиться имел Диего Коста, однако Уэйн Хеннесси отразил его удар в упор. До перерыва голкипер "Пэлас" совершил несколько других сейвов, не позволив сопернику восстановить равновесие в счете.



Во втором тайме хозяева продолжили отчаянно давить, однако "Пэлас" был превосходен в обороне и изредка огрызался. Например, на 61-й минуте только Куртуа избавил свою команду от пропущенного гола, парировав удар Захи.



Ближе к окончанию матча гости стали сильно жаться к своим воротам — порой только везение уберегало их от пропущенного гола. Однако "Челси" так и не смог избежать поражения.



"Кристал Пэлас" проявил себя с лучшей стороны, развив свою победную серию до четырех матчей. Команда Сэма Эллардайса остро контратаковала и надежно оборонялась, сумев преподнести настоящую сенсацию.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче