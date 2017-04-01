"Пэлас" сенсационно обыграл "Челси"
"Челси" потерпел свое первое домашнее поражение с середины сентября, проиграв "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.
Тибо Куртуа и Эден Азар оправились после своих травм и вышли в старте "синих". А вот Виктор Мосес из-за проблем со здоровьем в заявку не попал, что обеспечило шансом проявить себя Педро.
А вот стартовый состав "орлов" не изменился относительно победы над "Уотфордом" перед международным перерывом.
"Кристал Пэлас" не продержался против лидера Премьер-Лиги и пяти минут. Азар принялся финтить на левом краю штрафной площади, после чего прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Цеск Фабрегас и с касанием штанги поразил ворота — 1:0.
Однако гости не пали духом, и на девятой минуте Уилфрид Заха классно развернулся в штрафной в окружении трех защитников и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.
Прошло еще две минуты, и счет стал в пользу "орлов". Кристиан Бентеке убежал в прорыв, однако Давиду Луису с Нголо Канте удалось лишить его мяча. Правда, мяч достался Захе, который тут же сделал передачу назад бельгийцу, а тот взял паузу и подсек сферу перед прилегшим на газон Куртуа — 1:2.
Такое развитие событий не устраивало хозяев, и они пошли большими силами вперед. Однажды "Челси" мог рассчитывать на пенальти, но рефери проигнорировал игру рукой Андроса Таунсенда. Отличный момент отличиться имел Диего Коста, однако Уэйн Хеннесси отразил его удар в упор. До перерыва голкипер "Пэлас" совершил несколько других сейвов, не позволив сопернику восстановить равновесие в счете.
Во втором тайме хозяева продолжили отчаянно давить, однако "Пэлас" был превосходен в обороне и изредка огрызался. Например, на 61-й минуте только Куртуа избавил свою команду от пропущенного гола, парировав удар Захи.
Ближе к окончанию матча гости стали сильно жаться к своим воротам — порой только везение уберегало их от пропущенного гола. Однако "Челси" так и не смог избежать поражения.
"Кристал Пэлас" проявил себя с лучшей стороны, развив свою победную серию до четырех матчей. Команда Сэма Эллардайса остро контратаковала и надежно оборонялась, сумев преподнести настоящую сенсацию.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
01.04.2017 19:10
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update No-возможен от 25.03.2017 19:02
Челси будет терять очки от 25.03.2017 18:41
Источник: http://fapl.ru/users/staryi-eblan/
прислушайтесь к словам старого-фаната
(ответить)
Пенсы чемпики.
(ответить)
Ну, и немного русской параши на ночь всем
https://youtu.be/62almjz0ynE?t=54s
(ответить)
Чет печально чутка
(ответить)
Я в ахуе. Всем по стакану мочи за мой счет.
(ответить)
игра хорошая,пэлас и сэм в принципе заслужили очки.если-бы судейка так жиденько не обосрался с неназначенным пенальти то хз ещё как бы всё получилось,а так питунхэм уже вон за чемпионство борется..счёт не по игре надеюсь такого больше не будет.
зы справа на сайте новости Euro-football.ru заголовки там круче гор,вот один из них:
"Манчестер Юнайтед" воспользовался осечкой "Челси" и сократил отрыв.
аплодирую
(ответить)
Бля Саут забивай уже.
(ответить)
Астер горит?
Если горит,то скажите ему чтобы не горел,всё равно чемпики.
(ответить)
Я предсказывал чемпик МЮ в этом году. Пока команда идёт уверенно и неотступно. У МЮ лучшая скамейка в лиге. Хочешь играй в 4 защитника, хочешь в восемь. Не получается -выпускай ныряльщика. Поставили трёхэтажный автобус- навешивай на Фелайни.
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI
Ценители хип-хопа, думаю, уже ознакомились с новым треком Кендрика. Панчи высшка!
(ответить)
Разве может топ вратарь пропустить два гола за минуту?
Похоже у chelsea на воротах стоит обычная дырка.
(ответить)
Подворот, да ответь, чего ты ломаешься )
(ответить)
Уверенно приближаемся к чемпионству все норм...пусть у некоторых хоть чуть чуть будут влажные мечты...всем добра....
(ответить)
кп 2ой раз выграл на сб молодцы))
(ответить)
Конте: Сегодня мы были бесподобны. Коста сыграл отлично. Но мы не имели Мозеса. Азар устал после международки и судья испортил всё. Но мы были лучше как и Канте
(ответить)
КП хоть и неплохая команда,но дома так беспомощно слиться,позорники,могли и больше влететь.
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я уже забыл эти чувства после поражений.(
так кайфово было смотреть футбол, когда твоя команда побеждает. Пенсы победили и ты такой на похуях смотришь матчи конкурентов. А ща уже как-то и охота пропадает.
Збс, что я фанат Челси. Не позавидуешь колбасникам и гг (
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петунхэм прое6ет суонси, лфк вырвет победу у борнмута ну все разошелся я
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Моур: Сегодня мы потеряли два очка изза плохого газона.
Плюс к этому Пюлис играет в футбол 19-го века.
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Помню в школе будучи в 9-м классе -у нас был турнир по легкой атлетике.Бег прыжки и тд...Ну я как как спринтер выиграл забег на 60 м.Думаю сейчас и выиграю бег на 1,5 км...Девки смотрят - особенно одна мне нравилась(гг не понять) - ну я такой рванул бодрым шагом - сразу на 30 метров на первом круге сделав отрыв - но уже на 70% стал дохнуть, темп взял нереальный.Ну и еще пробежав 200 метров сдох.
Позор пцц...девки смотрят, учитель физры покачивает головой, одноклассники орут давай давай... в итоге к финишу я почти сдох и прибежал 3-м. В голове уже праздновал победу.Но все закончилось фиаско и позором.Еще долго в школе было стыдно появляется.
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