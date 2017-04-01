"Юнайтед" оступился в матче с "Вест Бромвичем"

"Манчестер Юнайтед" в 11-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл вничью, на сей раз поделившись очками с "Вест Бромвичем" — 0:0.

Тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не осталось ничего другого, кроме как снарядить в центр обороны Эрика Байи и Маркоса Рохо, а в нападение — Маркуса Рэшфорда. Также с первых минут появились Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Но выздоровевший Уэйн Руни все равно остался на лавке.



Наставник "дроздов" Тони Пьюлис бросил в бой сразу троих бывших игроков МЮ: Бена Фостера, Джонни Эванса и Даррена Флетчера. Хэл Робсон-Кану расположился на острие атак.



В первом тайме "Юнайтед" имел троекратное преимущество по владению мячом. Однако снаряд упорно не шел в створ ворот Фостера — да и вообще, за 45 минут зрители не увидели ни одного точного удара.



Во втором тайме "Вест Бромвич" остался верен своему плану, но постепенно хозяева стали наращивать давление, и Фостер стал все чаще вступать в игру, не позволив отличиться Генриху Мхитаряну, а затем и Маркусу Рэшфорду — причем дважды.



Счет так и не был открыт — более того, гости вполне могли вырвать победу, однако Де Хеа перевел дальний удар Флетчера в крестовину.



"Манчестер Юнайтед" совершил очередную осечку, упустив реальную возможность приблизиться к конкурентам за попадание в топ-4. "Вест Бромвич" блестяще реализовал свой план и доказал, что победа над "Арсеналом" в прошлом туре не была случайной.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Бромвич". Отчет о матче