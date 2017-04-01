"Юнайтед" оступился в матче с "Вест Бромвичем"

Генрих Мхитарян "Манчестер Юнайтед" в 11-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл вничью, на сей раз поделившись очками с "Вест Бромвичем" — 0:0.

Тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не осталось ничего другого, кроме как снарядить в центр обороны Эрика Байи и Маркоса Рохо, а в нападение — Маркуса Рэшфорда. Также с первых минут появились Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Но выздоровевший Уэйн Руни все равно остался на лавке.

Наставник "дроздов" Тони Пьюлис бросил в бой сразу троих бывших игроков МЮ: Бена Фостера, Джонни Эванса и Даррена Флетчера. Хэл Робсон-Кану расположился на острие атак.

В первом тайме "Юнайтед" имел троекратное преимущество по владению мячом. Однако снаряд упорно не шел в створ ворот Фостера — да и вообще, за 45 минут зрители не увидели ни одного точного удара.

Во втором тайме "Вест Бромвич" остался верен своему плану, но постепенно хозяева стали наращивать давление, и Фостер стал все чаще вступать в игру, не позволив отличиться Генриху Мхитаряну, а затем и Маркусу Рэшфорду — причем дважды.

Счет так и не был открыт — более того, гости вполне могли вырвать победу, однако Де Хеа перевел дальний удар Флетчера в крестовину.

"Манчестер Юнайтед" совершил очередную осечку, упустив реальную возможность приблизиться к конкурентам за попадание в топ-4. "Вест Бромвич" блестяще реализовал свой план и доказал, что победа над "Арсеналом" в прошлом туре не была случайной.

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. keremet 01.04.2017 19:05 # keremet
    мда сенсация)

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  2. paul-shark 01.04.2017 19:03 # paul-shark
    оступился? набрал целое очко против ВБА на старом унитазе.

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  3. forester 01.04.2017 19:03 # forester
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
    Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
    У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
    Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
    Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.

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  4. smolov 01.04.2017 19:03 # smolov
    Ливерпуль изи 3 очка. пенсы и скум сасай. шконониры все там же
    первоапрельская шутка? реальность

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  5. contrario 01.04.2017 19:03 # contrario
    борьба за 6-е место обостряется

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  6. cfc-chelsea-cfc 01.04.2017 19:02 # cfc-chelsea-cfc
    мю - дaл6ae6ы

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  7. reams 01.04.2017 19:02 # reams
    хех, как я и предсказывал ранее все топы потеряли очки

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  8. van-der-slav 01.04.2017 19:02 # van-der-slav
    впрочем ничего нового, ничейка на классе

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  9. dayver 01.04.2017 19:01 # dayver
    Брифинг перед игрой:
    - Каковы сильные стороны соперника?
    - Силовая борьба, игра на втором этаже.
    - Какова наша тактика?
    - Навесы, навесы, навесы, босс!
    - РЕШЕНО!

    Абсолютно безмозглый матч Юнайтед. Хотелось несколько раз выколоть себе глаза, ибо просто не хотелось верить в то, что происходило на поле.

    Не, Жозе, такой футбол к херам собачьим не нужен. Не верю, что даже с таким составом можно играть настолько примитивно. С таким футболом в ЛЧ можно бороться только за 3 место. Хотя есть большие сомнения, что еще удастся путевку через ЛЕ пробить. Футбол 19 века.

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  10. wmrpkvhzeflbrmo 01.04.2017 19:01 # wmrpkvhzeflbrmo
    Мю - гавно

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