"Юнайтед" оступился в матче с "Вест Бромвичем"
"Манчестер Юнайтед" в 11-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл вничью, на сей раз поделившись очками с "Вест Бромвичем" — 0:0.
Тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не осталось ничего другого, кроме как снарядить в центр обороны Эрика Байи и Маркоса Рохо, а в нападение — Маркуса Рэшфорда. Также с первых минут появились Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Но выздоровевший Уэйн Руни все равно остался на лавке.
Наставник "дроздов" Тони Пьюлис бросил в бой сразу троих бывших игроков МЮ: Бена Фостера, Джонни Эванса и Даррена Флетчера. Хэл Робсон-Кану расположился на острие атак.
В первом тайме "Юнайтед" имел троекратное преимущество по владению мячом. Однако снаряд упорно не шел в створ ворот Фостера — да и вообще, за 45 минут зрители не увидели ни одного точного удара.
Во втором тайме "Вест Бромвич" остался верен своему плану, но постепенно хозяева стали наращивать давление, и Фостер стал все чаще вступать в игру, не позволив отличиться Генриху Мхитаряну, а затем и Маркусу Рэшфорду — причем дважды.
Счет так и не был открыт — более того, гости вполне могли вырвать победу, однако Де Хеа перевел дальний удар Флетчера в крестовину.
"Манчестер Юнайтед" совершил очередную осечку, упустив реальную возможность приблизиться к конкурентам за попадание в топ-4. "Вест Бромвич" блестяще реализовал свой план и доказал, что победа над "Арсеналом" в прошлом туре не была случайной.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
01.04.2017 19:00
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Последние комментарии:
мда сенсация)
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оступился? набрал целое очко против ВБА на старом унитазе.
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Моуриньо четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Чехи, Харты ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Ливерпуль изи 3 очка. пенсы и скум сасай. шконониры все там же
первоапрельская шутка? реальность
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борьба за 6-е место обостряется
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мю - дaл6ae6ы
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хех, как я и предсказывал ранее все топы потеряли очки
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впрочем ничего нового, ничейка на классе
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Брифинг перед игрой:
- Каковы сильные стороны соперника?
- Силовая борьба, игра на втором этаже.
- Какова наша тактика?
- Навесы, навесы, навесы, босс!
- РЕШЕНО!
Абсолютно безмозглый матч Юнайтед. Хотелось несколько раз выколоть себе глаза, ибо просто не хотелось верить в то, что происходило на поле.
Не, Жозе, такой футбол к херам собачьим не нужен. Не верю, что даже с таким составом можно играть настолько примитивно. С таким футболом в ЛЧ можно бороться только за 3 место. Хотя есть большие сомнения, что еще удастся путевку через ЛЕ пробить. Футбол 19 века.
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Мю - гавно
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