"Ливерпуль" потерял Мане на матч с "Борнмутом", как минимум

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму в дерби против "Эвертона" и теперь пропустит матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в среду.

Напомним, именно Мане открыл счет в 228-м мерсисайдском дерби, которое завершилось победой "красных" со счетом 3:1. Однако вскоре после перерыва Садио был вынужден покинуть поле после жесткого столкновения с Лейтоном Бэйнсом.



В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп затрудняется назвать характер повреждения и сроки восстановления, но с потерей ведущего игрока на предстоящий матч уже смирился.



"Сегодня мы провели действительно хороший матч. Почти все было превосходно, мы победили, игра была хорошей, но мы потеряли Садио Мане. Когда я увидел его в раздевалке, то это выглядело так, что он не будет готов к среде".



"Мы еще посмотрим. Надеюсь, травма не так серьезна, но, конечно, это не делает нашу жизнь проще".



"Я не знаю точно, каков характер травмы, и не хочу сейчас спекулировать. Как вы видели, ему было больно, и не похоже, что это просто ушиб или мышечная боль, но нам нужно подождать".



"Когда я вошел в раздевалку, то первым же делом взглянул на него — он лежал на диване. Он уже получал медицинскую помощь, и не было похоже, что он чувствует себя комфортно", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".