Почеттино забавляют слухи о желании Ламелы покинуть "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его начинают забавлять разговоры о желании Эрика Ламелы покинуть клуб.

Большую часть нынешнего сезона 27-летний Ламела вынужден восстанавливаться от травмы бедра. На этой неделе стало известно, что вернуться в строй аргентинец сможет только к августу.



Одновременно с этим пресса утверждает, что Эрик подумывает об уходе из "Тоттенхэма". По слухам, Ламела несчастлив в Англии и рассчитывает вернуться в Серию А, где ранее выступал за "Рому".



Отвечая на вопросы, так ли это на самом деле, Почеттино лишь усмехнулся. Маурисио не верит, что пребывание в лазарете может надоумить игрока на переход в другой клуб.



"Эрик не выходит на поле с октября, и после того, что он перенес за последние четыре-пять месяцев, вы думаете, что он размышляет над уходом из клуба? Вы всерьез полагаете, что он думает о возвращении в Серию А?"



"Я могу лишь сказать, что он счастлив в "Тоттенхэме". Да, у него были проблемы со здоровьем, которые он хотел во что бы то ни стало решить. Но слухи о его желании уйти забавляют меня каждый раз, когда появляются в прессе".



"Кто мог бы помочь ему еще больше за последние месяцы, чем "Тоттенхэм"? Думаю, вы знаете ответ лучше меня. На мой взгляд, сейчас нет никакого смысла думать о смене клуба", - приводит слова Почеттино Evening Standard.