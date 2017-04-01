"Ливерпуль" превзошел "Эвертон" в дерби

"Ливерпуль" подтвердил свое превосходство над соседями из "Эвертона", выиграв мерсисайдское дерби со счетом 3:1 и укрепив свое положение в зоне Лиги Чемпионов.

Место травмированного Адама Лалланы в стартовом составе "красных" занял Лукас Лейва. Впервые с 31 января на поле вышел Деян Ловрен. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино появились с первых минут, несмотря на утомительный перелет из Бразилии.



Потеряв с травмами Шеймуса Коулмена и Рамиро Фунеса Мори, тренер "ирисок" Рональд Куман был вынужден довериться Мейсону Холгейту и Мэттью Пеннингтону.



Хозяевам "Энфилда" посчастливилось открыть счет уже на восьмой минуте, когда Садио Мане сыграл в стенку с партнером, рванул в штрафную и, наткнувшись на двух защитников, закатил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Гол придал "Ливерпулю" уверенности, тогда как у "Эвертона" игра не шла — Ромелу Лукаку был отрезан от остальной команды. На 19-й минуте Коутиньо нанес крученый удар из пределов штрафной площади, но Жоэль Роблес выручил гостей.



А на 28-й минуте "ирискам" удалось сравнять счет, и помог им в этом стандарт. Обороняясь при розыгрыше стандарта у своих ворот, "красные" совершенно прозевали юного Пеннингтона, который после неудачной попытки партнера пробить по опустившемуся на землю мячу все-таки поразил цель — 1:1.



Однако счет недолго оставался ничейным. На 31-й минуте Коутиньо совершил рывок из глубины поля в чужую штрафную, по пути сбросив с плеч Идриссу Гейте, а затем пробил в дальний угол ворот. На сей раз без шансов для Роблеса — 2:1.



В остатке тайма игра шла уже не в таком высоком темпе, как прежде. "Ливерпуль" явно хотел отправиться на перерыв с комфортным для себя счетом, но для еще одного гола сделал недостаточно.



Вскоре после возобновления игры во втором тайме хозяева с травмой потеряли Мане. Но нет худа без добра. На 60-й минуте Дивок Ориги, заменивший сенегальца, пробил в касание с подступов к штрафной после передачи Коутиньо — 3:1. Удал пришелся в противоход Роблесу, и тот ничего не смог поделать.



В дальнейшем "красные" отдали инициативу сопернику, но при этом регулярно контратаковали. Со временем запал "Эвертона" сошел на нет, и в концовке уже ничего не произошло.



"Ливерпулю" удалось сдержать Ромелу Лукаку в этом матче, а никто из других игроков "Эвертона" не смог повести команду за собой. "Красные" увеличили свой отрыв от "ирисок" до девяти очков и укрепили свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче