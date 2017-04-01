"Ливерпуль" превзошел "Эвертон" в дерби

Дивок Ориги "Ливерпуль" подтвердил свое превосходство над соседями из "Эвертона", выиграв мерсисайдское дерби со счетом 3:1 и укрепив свое положение в зоне Лиги Чемпионов.

Место травмированного Адама Лалланы в стартовом составе "красных" занял Лукас Лейва. Впервые с 31 января на поле вышел Деян Ловрен. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино появились с первых минут, несмотря на утомительный перелет из Бразилии.

Потеряв с травмами Шеймуса Коулмена и Рамиро Фунеса Мори, тренер "ирисок" Рональд Куман был вынужден довериться Мейсону Холгейту и Мэттью Пеннингтону.

Хозяевам "Энфилда" посчастливилось открыть счет уже на восьмой минуте, когда Садио Мане сыграл в стенку с партнером, рванул в штрафную и, наткнувшись на двух защитников, закатил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Гол придал "Ливерпулю" уверенности, тогда как у "Эвертона" игра не шла — Ромелу Лукаку был отрезан от остальной команды. На 19-й минуте Коутиньо нанес крученый удар из пределов штрафной площади, но Жоэль Роблес выручил гостей.

А на 28-й минуте "ирискам" удалось сравнять счет, и помог им в этом стандарт. Обороняясь при розыгрыше стандарта у своих ворот, "красные" совершенно прозевали юного Пеннингтона, который после неудачной попытки партнера пробить по опустившемуся на землю мячу все-таки поразил цель — 1:1.

Однако счет недолго оставался ничейным. На 31-й минуте Коутиньо совершил рывок из глубины поля в чужую штрафную, по пути сбросив с плеч Идриссу Гейте, а затем пробил в дальний угол ворот. На сей раз без шансов для Роблеса — 2:1.

В остатке тайма игра шла уже не в таком высоком темпе, как прежде. "Ливерпуль" явно хотел отправиться на перерыв с комфортным для себя счетом, но для еще одного гола сделал недостаточно.

Вскоре после возобновления игры во втором тайме хозяева с травмой потеряли Мане. Но нет худа без добра. На 60-й минуте Дивок Ориги, заменивший сенегальца, пробил в касание с подступов к штрафной после передачи Коутиньо — 3:1. Удал пришелся в противоход Роблесу, и тот ничего не смог поделать.

В дальнейшем "красные" отдали инициативу сопернику, но при этом регулярно контратаковали. Со временем запал "Эвертона" сошел на нет, и в концовке уже ничего не произошло.

"Ливерпулю" удалось сдержать Ромелу Лукаку в этом матче, а никто из других игроков "Эвертона" не смог повести команду за собой. "Красные" увеличили свой отрыв от "ирисок" до девяти очков и укрепили свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2017 16:25

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Последние комментарии:




  1. ssa 01.04.2017 17:23 # ssa
    ух Хеннесси

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  2. electric 01.04.2017 17:23 # electric
    че там пенсы сосируют?)))

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  3. shmit 01.04.2017 17:20 # shmit
    бентеке уе6ище уже время тянет

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  4. arsgun 01.04.2017 17:19 # arsgun
    Бггг колбасня так радуется победе над обескровленным Эвертоном будто выиграли АПЛ)))

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  5. mdfjvnlabngmlas 01.04.2017 17:19 # mdfjvnlabngmlas
    крессуэлл начинает добирать свое.

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  6. shearer1 01.04.2017 17:18 # shearer1
    Жаль если Педро уйдёт с поля.
    Классно сыграет против флангов орлов

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  7. chelsea-69 01.04.2017 17:18 # chelsea-69
    Гувнарь проснется и спасет матч

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  8. shmit 01.04.2017 17:18 # shmit
    чо за новый рефери дол6аеб ?

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  9. chelsea-ferrari 01.04.2017 17:17 # chelsea-ferrari
    рука бля...!!!

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  10. chebrec 01.04.2017 17:17 # chebrec
    пенка где?

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  11. wymkentski 01.04.2017 17:17 # wymkentski
    6ля Судья,рука же,ладно пох

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  12. farot 01.04.2017 17:17 # farot
    мда, нормас Эллардайс судье насосал

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  13. chelsea-69 01.04.2017 17:17 # chelsea-69
    Ну пенка жи

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  14. knvlay 01.04.2017 17:16 # knvlay
    то, что называется на сленге - "горишь" (с)

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  15. shearer1 01.04.2017 17:16 # shearer1
    Мамаду Сако -норм играет.
    Косте пипец

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  16. sausage 01.04.2017 17:13 # sausage
    Ничёсе, стал манков смотреть, а на Бридже что творится!

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  17. chel-cfc 01.04.2017 17:13 # chel-cfc
    Очередной отскок Ливерпуля. У команды ни игры, ни мысли. Набор бегунков, которые способны забивать с пенальти или грубых ошибок соперников :)

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  18. knvlay 01.04.2017 17:12 # knvlay
    там орлы пенсов не прочь угостить что ль

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  19. ssa 01.04.2017 17:12 # ssa
    сходил поссать 1-2))))

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  20. wymkentski 01.04.2017 17:12 # wymkentski
    Без Мосеса рассыпалась хваленная схема,Педро не защитник,гол с его фланга ептыгыдык(:

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