"Ливерпуль" превзошел "Эвертон" в дерби
"Ливерпуль" подтвердил свое превосходство над соседями из "Эвертона", выиграв мерсисайдское дерби со счетом 3:1 и укрепив свое положение в зоне Лиги Чемпионов.
Место травмированного Адама Лалланы в стартовом составе "красных" занял Лукас Лейва. Впервые с 31 января на поле вышел Деян Ловрен. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино появились с первых минут, несмотря на утомительный перелет из Бразилии.
Потеряв с травмами Шеймуса Коулмена и Рамиро Фунеса Мори, тренер "ирисок" Рональд Куман был вынужден довериться Мейсону Холгейту и Мэттью Пеннингтону.
Хозяевам "Энфилда" посчастливилось открыть счет уже на восьмой минуте, когда Садио Мане сыграл в стенку с партнером, рванул в штрафную и, наткнувшись на двух защитников, закатил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Гол придал "Ливерпулю" уверенности, тогда как у "Эвертона" игра не шла — Ромелу Лукаку был отрезан от остальной команды. На 19-й минуте Коутиньо нанес крученый удар из пределов штрафной площади, но Жоэль Роблес выручил гостей.
А на 28-й минуте "ирискам" удалось сравнять счет, и помог им в этом стандарт. Обороняясь при розыгрыше стандарта у своих ворот, "красные" совершенно прозевали юного Пеннингтона, который после неудачной попытки партнера пробить по опустившемуся на землю мячу все-таки поразил цель — 1:1.
Однако счет недолго оставался ничейным. На 31-й минуте Коутиньо совершил рывок из глубины поля в чужую штрафную, по пути сбросив с плеч Идриссу Гейте, а затем пробил в дальний угол ворот. На сей раз без шансов для Роблеса — 2:1.
В остатке тайма игра шла уже не в таком высоком темпе, как прежде. "Ливерпуль" явно хотел отправиться на перерыв с комфортным для себя счетом, но для еще одного гола сделал недостаточно.
Вскоре после возобновления игры во втором тайме хозяева с травмой потеряли Мане. Но нет худа без добра. На 60-й минуте Дивок Ориги, заменивший сенегальца, пробил в касание с подступов к штрафной после передачи Коутиньо — 3:1. Удал пришелся в противоход Роблесу, и тот ничего не смог поделать.
В дальнейшем "красные" отдали инициативу сопернику, но при этом регулярно контратаковали. Со временем запал "Эвертона" сошел на нет, и в концовке уже ничего не произошло.
"Ливерпулю" удалось сдержать Ромелу Лукаку в этом матче, а никто из других игроков "Эвертона" не смог повести команду за собой. "Красные" увеличили свой отрыв от "ирисок" до девяти очков и укрепили свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
01.04.2017 16:25
Просмотров: 2898
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ух Хеннесси
(ответить)
че там пенсы сосируют?)))
(ответить)
бентеке уе6ище уже время тянет
(ответить)
Бггг колбасня так радуется победе над обескровленным Эвертоном будто выиграли АПЛ)))
(ответить)
крессуэлл начинает добирать свое.
(ответить)
Жаль если Педро уйдёт с поля.
Классно сыграет против флангов орлов
(ответить)
Гувнарь проснется и спасет матч
(ответить)
чо за новый рефери дол6аеб ?
(ответить)
рука бля...!!!
(ответить)
пенка где?
(ответить)
6ля Судья,рука же,ладно пох
(ответить)
мда, нормас Эллардайс судье насосал
(ответить)
Ну пенка жи
(ответить)
то, что называется на сленге - "горишь" (с)
(ответить)
Мамаду Сако -норм играет.
Косте пипец
(ответить)
Ничёсе, стал манков смотреть, а на Бридже что творится!
(ответить)
Очередной отскок Ливерпуля. У команды ни игры, ни мысли. Набор бегунков, которые способны забивать с пенальти или грубых ошибок соперников :)
(ответить)
там орлы пенсов не прочь угостить что ль
(ответить)
сходил поссать 1-2))))
(ответить)
Без Мосеса рассыпалась хваленная схема,Педро не защитник,гол с его фланга ептыгыдык(:
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий