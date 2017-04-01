"Вест Бромвич" предложил Флетчеру новый контракт на два года

"Вест Бромвич" предложил полузащитнику Даррену Флетчеру новый контракт на два года, чтобы не потерять своего капитана свободным агентом.

В свое время именно в статусе свободного агента Флетчер перебрался на "Хоторнс" из "Манчестер Юнайтед". 33-летний шотландец является очень важным игроком в команде Тони Пьюлиса, однако его контракт истекает уже в конце этого сезона.



Как стало известно The Telegraph, вот уже некоторое время Даррен обдумывает свое будущее, рассматривая предложения клубов Премьер-Лиги, МЛС и испанской Ла Лиги.



Однако сейчас "Вест Бромвич" предпринял попытку удержать Флетчера, предложив тому продлить свое пребывание в клубе сразу на два сезона. В данный момент "дрозды" ожидают ответа от Даррена.



"Надеюсь, я заставлю его играть еще лучше. Он великолепно играет после всего того, через что он прошел. Мы рады, что дали ему шанс здесь, и он отвечает нам той же монетой".



"Даррен — опытный игрок, и теперь важно, чтобы Даррен и отвечающие за финансы люди этого клуба договорились между собой. Каждый хочет, чтобы он остался, и он знает это", — сообщил Пьюлис.