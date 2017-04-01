"Вест Бромвич" предложил Флетчеру новый контракт на два года
"Вест Бромвич" предложил полузащитнику Даррену Флетчеру новый контракт на два года, чтобы не потерять своего капитана свободным агентом.
В свое время именно в статусе свободного агента Флетчер перебрался на "Хоторнс" из "Манчестер Юнайтед". 33-летний шотландец является очень важным игроком в команде Тони Пьюлиса, однако его контракт истекает уже в конце этого сезона.
Как стало известно The Telegraph, вот уже некоторое время Даррен обдумывает свое будущее, рассматривая предложения клубов Премьер-Лиги, МЛС и испанской Ла Лиги.
Однако сейчас "Вест Бромвич" предпринял попытку удержать Флетчера, предложив тому продлить свое пребывание в клубе сразу на два сезона. В данный момент "дрозды" ожидают ответа от Даррена.
"Надеюсь, я заставлю его играть еще лучше. Он великолепно играет после всего того, через что он прошел. Мы рады, что дали ему шанс здесь, и он отвечает нам той же монетой".
"Даррен — опытный игрок, и теперь важно, чтобы Даррен и отвечающие за финансы люди этого клуба договорились между собой. Каждый хочет, чтобы он остался, и он знает это", — сообщил Пьюлис.
01.04.2017 16:00
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Что-то 2 раза за день этого нонейма вспомнили.
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