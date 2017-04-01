Игроков "Челси" пугали требования Конте летом
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что тренерские методы Антонио Конте изначально отпугивали игроков "синих".
Напомним, что на старте сезона "синие" долго не могли обрести свою игру и только после перехода на схему 3-4-3 в начале октября сумели встрепенуться, после чего выдали впечатляющую серию побед.
По словам Фабрегаса, летом требования Конте казались игрокам "Челси" слишком серьезными, но он рад, что настойчивость итальянца принесла свои плоды и воплотилась в уверенное лидерство в Премьер-Лиге.
"Когда мы только познакомились с его методами, мы подумали, что нам будет очень нелегко. В какой-то момент нам даже показалось, что он был слишком требовательным. К счастью, его стратегия окупилась, и мы очень быстро обрели оптимальную форму".
"Сейчас мы каждый день работаем над тактикой и повторяем то, что от нас требует Конте. Думаю, это огромный успех, что он достиг подобного уровня игры в такие сжатые сроки", - сообщил Фабрегас Chelsea TV.
01.04.2017 15:00
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Легенда Челси фигни не скажет!
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Настоящий Специалист.
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Нереальный топер конте. Даже жалко другие клубы с их недотренерами
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