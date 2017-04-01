Игроков "Челси" пугали требования Конте летом

Антонио Конте и Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что тренерские методы Антонио Конте изначально отпугивали игроков "синих".

Напомним, что на старте сезона "синие" долго не могли обрести свою игру и только после перехода на схему 3-4-3 в начале октября сумели встрепенуться, после чего выдали впечатляющую серию побед.

По словам Фабрегаса, летом требования Конте казались игрокам "Челси" слишком серьезными, но он рад, что настойчивость итальянца принесла свои плоды и воплотилась в уверенное лидерство в Премьер-Лиге.

"Когда мы только познакомились с его методами, мы подумали, что нам будет очень нелегко. В какой-то момент нам даже показалось, что он был слишком требовательным. К счастью, его стратегия окупилась, и мы очень быстро обрели оптимальную форму".

"Сейчас мы каждый день работаем над тактикой и повторяем то, что от нас требует Конте. Думаю, это огромный успех, что он достиг подобного уровня игры в такие сжатые сроки", - сообщил Фабрегас Chelsea TV.



Метки Конте, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.04.2017 15:00

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  1. fupler 01.04.2017 15:40 # fupler
    Легенда Челси фигни не скажет!

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  2. chelsea-ferrari 01.04.2017 15:29 # chelsea-ferrari
    Настоящий Специалист.

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  3. j-silver 01.04.2017 15:13 # j-silver
    Нереальный топер конте. Даже жалко другие клубы с их недотренерами

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