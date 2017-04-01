Клопп не понимает, почему Лаллана сыграл два матча за сборную Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает, почему плеймейкер Адам Лаллана провел два матча за сборную Англии в течение считанных суток.

Напомним, что из расположения команды "трех львов" Лалланы прибыл с травмой бедра. Это повреждение Адам получил в воскресном матче против Литвы, который состоялся спустя всего несколько дней после товарищеской встречи с Германией.



В общей сложности Лаллана провел 150 игровых минут в течение считанных суток, что впоследствии привело к попаданию в лазарет. Клопп не винит в этом рулевого англичан Гарета Саутгейта, но не понимает, почему Адам не попал под ротацию.



"Я был, мягко говоря, не рад, что Адам сыграл в среду, а потом в воскресенье, но мне не хотелось бы винить Гарета Саутгейта. Я считаю, что абсолютно нормально контактировать с тренером национальной команды, особенно по поводу игроков, которые выступают под нашим руководством".



"Поверьте, я на все 100% уважаю решения своих коллег, но и они тоже должны принимать мои решения", - приводит слова Клоппа BBC.